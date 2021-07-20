Про це повідомили 20 липня. У мережі виклали фото жінки.

До теми З рейсу Одеса – Анталія зняли чоловіка: відмовлявся надівати маску і облаяв інших пасажирів

Одразу зрозуміли

Під час скандалу на борту літака Одеса – Анталія журналісти помітили, що голос жінки – дуже схожий на голос Світлани Єсипенко.

За даними Youcontrol, з 2017 по 2018 рік жінка працювала на посаді головного лікаря в Одеському облцентрі з боротьби проти СНІДу. Згодом з 2019 року вона очолює те ж місце в Облцентрі соціально значущих хвороб.

Кілька фактів про Світлану Єсипенко Народилася у 1997 році в Кілії на Одещині. Згодом навчалася в Одеському медичному університеті за спеціальністю "фтизіатрія". Спочатку жінка працювала лікарем, згодом – заступником лікаря протитуберкульозного диспансера в Одесі. Світлана Єсипенко у медицині працює вже 17 років. Також вона є членом член обласного штабу з ліквідації CОVID – 19.

Зараз жінка працює генеральним директором Комунального підприємства "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб". Він підпорядковується Одеській обласній раді.