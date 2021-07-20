Дебош через маску на рейсі Одеса – Анталія: ким є жінка, що розпочала сварку

20 липня 2021 , 20:01
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Джерело:

телеграм "Одесса Сейчас"

Дружиною скандаліста на рейсі Одеса – Анталія була Світлана Єсипенко. Вона є головним лікарем обласного центру соціально-значущих хвороб в Одесі.

Про це повідомили 20 липня. У мережі виклали фото жінки.

До теми З рейсу Одеса – Анталія зняли чоловіка: відмовлявся надівати маску і облаяв інших пасажирів

Одразу зрозуміли 

Під час скандалу на борту літака Одеса – Анталія журналісти помітили, що голос жінки – дуже схожий на голос Світлани Єсипенко. 

За даними Youcontrol, з 2017 по 2018 рік жінка працювала на посаді головного лікаря в Одеському облцентрі з боротьби проти СНІДу. Згодом з 2019 року вона очолює те ж місце в Облцентрі соціально значущих хвороб.

Кілька фактів про Світлану Єсипенко 

Народилася у 1997 році в Кілії на Одещині. Згодом навчалася в Одеському медичному університеті за спеціальністю "фтизіатрія". Спочатку жінка працювала лікарем, згодом – заступником лікаря протитуберкульозного диспансера в Одесі. Світлана Єсипенко у медицині працює вже 17 років. Також вона є членом член обласного штабу з ліквідації CОVID – 19.
Зараз жінка працює генеральним директором Комунального підприємства "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб". Він підпорядковується Одеській обласній раді.

Що відомо про скандал із маскою на літаку

  • Один із пасажирів рейсу Одеса – Анталія відмовлявся вдягати маску.
  • У стюардеси з його жінкою виник конфлікт.
  • Командир авіасудна вирішив зняти пару з рейсу.
  • Жінка пасажира відмовлялась відповідати за свій вчинок, бо казала, що рятувала людей від коронавірусу і має право відпочити.
Зверніть увагу!
Нещодавно на борту літака American Airlines жінка хотіла відчинити двері під час польоту. Бортпровідники не могли зупинити жінку, тому примотали її скотчем до крісла. У мережі виклали відео.
Автор: Олег Терещенко