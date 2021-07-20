Дебош через маску на рейсі Одеса – Анталія: ким є жінка, що розпочала сварку

Дружиною скандаліста на рейсі Одеса – Анталія була Світлана Єсипенко. Вона є головним лікарем обласного центру соціально-значущих хвороб в Одесі.

Про це повідомили 20 липня. У мережі виклали фото жінки.

До теми З рейсу Одеса – Анталія зняли чоловіка: відмовлявся надівати маску і облаяв інших пасажирів

Одразу зрозуміли

Під час скандалу на борту літака Одеса – Анталія журналісти помітили, що голос жінки – дуже схожий на голос Світлани Єсипенко.

За даними Youcontrol, з 2017 по 2018 рік жінка працювала на посаді головного лікаря в Одеському облцентрі з боротьби проти СНІДу. Згодом з 2019 року вона очолює те ж місце в Облцентрі соціально значущих хвороб.

Кілька фактів про Світлану Єсипенко Народилася у 1997 році в Кілії на Одещині. Згодом навчалася в Одеському медичному університеті за спеціальністю "фтизіатрія". Спочатку жінка працювала лікарем, згодом – заступником лікаря протитуберкульозного диспансера в Одесі. Світлана Єсипенко у медицині працює вже 17 років. Також вона є членом член обласного штабу з ліквідації CОVID – 19.

Зараз жінка працює генеральним директором Комунального підприємства "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб". Він підпорядковується Одеській обласній раді.

Що відомо про скандал із маскою на літаку

Один із пасажирів рейсу Одеса – Анталія відмовлявся вдягати маску.

У стюардеси з його жінкою виник конфлікт.

Командир авіасудна вирішив зняти пару з рейсу.

Жінка пасажира відмовлялась відповідати за свій вчинок, бо казала, що рятувала людей від коронавірусу і має право відпочити.