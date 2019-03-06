Decathlon в Україні: відомо, де і коли відкриється перший магазин

Перший в Україні магазин спортивних товарів відомої мережі Decathlon відкриється вже до кінця березня.

Перший в Україні магазин Decathlon з'явиться в Києві на території торгового центрі "Рітейл Парк Петрівка".

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Його відкриття заплановане на 23 березня, пише The Village Україна.

Магазин займатиме площу у 2500 метрів квадратних.

Чим відомий Decathlon?Це відома французька компанія, що спеціалізується на розробці, виробництві та роздрібній торгівлі спортивними товарами для понад 80 видів спорту. Станом на 2018 рік відкрито більше 1400 магазинів у 45 країнах світу.

Про намір вийти на український ринок у компанії повідомили у 2018 році.

Гендиректор Decathlon Україна Флоран Гійє зазначив, що у світі не так багато країн, де можна практикувати усі види спорту. Україна, за його словами, є однією з них, оскільки у нас є і зима, і літо, і це "суперкраїна для Decathlon"

Відкриття першого магазину IKEA в Україні анонсували на території ТРЦ Ocean Mall у Києві на початок вересня 2019.