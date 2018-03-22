Дедпул-2: опубліковано новий трейлер
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Студія 20th Century Fox опублікувала новий трейлер фільму "Дедпула-2" з Раяном Рейнольдсом у головній ролі.
Також в зйомках супергеройської стрічки взяли участь Морена Баккарін, Ті Джей Міллер, Бріанна Хілдебранд, Зазі Бітц і інші.
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Режисером фільму виступив Девід Літч, також відомий за фільмом "Атомна блондинка". Російський реліз "Дедпула-2" намічений на 17 травня.
Світова прем’єра стрічки запланована на 16 травня 2018.
"Дедпул 2" – дивитися трейлер 2 (2018):
Джерело: 24 Канал
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