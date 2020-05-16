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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Наскільки є проблемною ситуація в енергетиці України: Буславець розповіла подробиці

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Дефіцит в енергетиці України перевищив 50 мільярдів гривень, – Буславець
Дефіцит в енергетиці України перевищив 50 мільярдів гривень, – Буславець / ElektroVesti

Дефіцит в енергетичній галузі України сьогодні складає понад 50 мільярдів гривень. Крім того, ще окремо є заборгованість за минулі періоди. Щоправда, у період карантину українці зменшили споживання електроенергії.

Детальніше про дефіцит у 50 мільярдів

За словами виконувачки обов’язків міністра енергетики Ольги Буславець, 16 мільярдів гривень із дефіциту стосуються вугільної промисловість. Відповідну заяву чиновниця зробила у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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Ситуація – дійсно дуже складна. Саме тому було створено антикризовий штаб, який очолює сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наші дії направлено на те, щоб збалансувати роботу енергоринку шляхом зменшення адміністративного втручання, яке спотворило ринок і призвело до тих боргів, які ми маємо,
– зазначила Буславець.

Водночас очільниця Міненергетики уточнила, що

  • сума в 50 мільярдів – це дефіцит грошей 2020 року, без урахування попередніх заборгованостей,
  • натомість 28 мільярдів – це непогашені борги ще старої моделі: їх було накопичено за минулі періоди.

Хороші новини

Буславець додала, що внаслідок карантинних обмежень, які запровадили в межах боротьби з коронавірусом, споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. У Міністерстві енергетики підрахували, що скорочення становить 10%.

Сьогодні дійсно було зроблено перший крок – це оновлений енергетичний баланс. Чому це потрібно було зробити? Внаслідок карантину, внаслідок стрімкого зниження споживання, а воно на 10% зменшилось,
– підкреслила вона.

Міністерка зауважила. що електроенергії потрібно виробляти рівно стільки, скільки споживають. Тому уряду було потрібно збалансувати саме генерацію відповідно до реального попиту.

"Ми виходили з того, щоб забезпечити безпеку постачання електроенергії нашим споживачам", – констатувала очільниця Міненерго.

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До слова, прем'єр Денис Шмигаль запевняє, що уряд не планує піднімати тариф на електроенергію для населення у 2020 році. За його словами, це дуже важливе питання та воно перебуває на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Ольга Буславець Гроші Ринок електроенергії Енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля Електроенергія Новини України
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