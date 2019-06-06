Дефолту бути чи не бути: про які загрози свідчить досвід інших країн

У 2014 році криза накрила не лише Україну, а й Аргентину. Втім, вийти з неї вдалося лише українській економіці. Чи не найголовнішою відмінністю стало те, що у латиноамериканській країні, на відміну від нашої, оголосили дефолт.

Економіка після кризи: досвід України та Аргентини

Аргентина – країна з населенням у 40 мільйонів. Її економіка вп'ятеро більша за українську, зарплати там утричі вищі, ніж в Україні. Та це не означає, що аргентинцям живеться краще. Хоча б тому, що Україні після 2014 року вдалося відновити економічну стабільність.

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Впродовж останніх п'яти років громадяни Аргентини страйкують. Адже їх зарплати "з'їдає" гіперінфляція, яка у 2019 році, за прогнозами, перевищить 50%. Тоді як в Україні вона вже має опуститися до 8%.



Рівень гіперінфляції в Україні та Аргентині



Українська гривня в останній рік коливалася у межах 26-29 за американський долар. Аргентинське песо ж обвалилося з 25 до 46 за долар США. І продовжує девальвувати.Україна, як і Аргентина, належать до економік, що розвиваються. В обох випадках лише під тиском МВФ уряди проводять реформи та долають корупцію.

Між країнами є одна суттєва різниця: латиноамериканська країна, на відміну від нашої, оголошувала дефолт. Це той досвід, а точніше граблі, на які Україні краще не наступати. Відтоді в Аргентині девальвацію та інфляцію приборкати не вдається, рівень бідності щороку збільшується, безробіття зростає. І найголовніше – борги ніхто державі не пробачив.

Чим загрожує дефолт та кому він вигідний

"Дефолт означає, що ми просто не виплатили й починаємо перемовини з нашими кредиторами, коли зможемо це зробити. Це не означає, що ми позбавилися від необхідності платити зовнішній борг", – пояснила Олена Білан, головний економіст інвестгрупи Dragon Capital.



Якими можуть наслідки дефолту

Вигідним для населення дефолт може бути тільки в одному випадку: якщо країна занурилася в таку глибоку кризу, що про будь-які інвестиції чи економічне зростання наразі вже не йдеться.

Проте в Україні ситуація зараз зовсім протилежна й значно краща ніж у 2014-2015 роках, коли ми справді стояли на порозі дефолту.

У нас, за всіма показниками, стабільна економіка, що розвивається. В такому випадку, дефолт – це тільки негатив. Адже існує дуже великий ризик не простих коливань, а саме різкої девальвації,

– наголосила Білан.

Самі лише розмови одного олігарха на тему дефолту похитнули стабільність національної валюти. Після коментарів Ігоря Коломойського британській газеті Financial Times гривня девальвувала на 80 копійок. Втім паніка на валютному ринку почала стихати після заяви МВФ про продовження співпраці. Що дефолту не буде переконує й президент Володимир Зеленський.

За продовження співпраці із МВФ, Світовим банком та Євросоюзом, інфляція залишиться на рівні 6-10%, а курс гривні коливатиметься в межах 26-30 гривень за долар. Економіка України ж зростатиме в межах 2-4%.

Цікаво що, за словами експертів, немає жодної галузі економіки в нашій країні, якій міг би бути вигідним дефолт. Вигідна така криза може бути лише олігархам, та й то не всім. Якщо ж тема дефолту ще залишає сумніви, можна глянути на досвід Венесуели.

Що відомо про кризу у Венесуелі? За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. На фоні цього наприкінці січня у країні спалахнули масові протести, які не припиняються досі. Венесуельці хочуть скинути Мадуро, той йти у відставку не хоче. Фактично нині у країні два президенти – диктатор Ніколас Мадуро та президент від опозиції, якого визнали понад 50 країн, Хуан Гуайдо.



За даними ООН, наразі чверть жителів Венесуели гостро потребують гуманітарної допомоги, а 3,7 мільйона – потерпають від недоїдання.