Дефолту не буде, – Зеленський про нову програму співпраці з МВФ

Робота над новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом розпочнеться вже в липні. Україна також гарантуватиме іноземним інвесторам незалежність та відсутність тиску.

Також Україна співпрацюватиме із Світовим банком та Європейським банком реконструкції і розвитку, про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками великого бізнесу Німеччини.

Важливо: Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі, – Зеленський

"Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде", — сказав він.

Зі свого боку, представники німецького бізнесу заявили, що сподіваються на розвиток співпраці. Однак для цього потрібне поліпшення інвестиційного клімату та адаптація європейських стандартів в Україні.

Інвестиційний клімат – це для нас пріоритет. Я розумію, чого боїться іноземний бізнес: наших правоохоронних органів, які тиснуть на підприємців, наших судів, які його не захищають,

– зазначив глава держави.

Володимир Зеленський при цьому наголосив, що як президент гарантуватиме незалежність інвестицій та відсутність тиску. За його словами, у планах – забезпечення незалежності судів і правоохоронних органів, створення "електронної митниці" та боротьба з контрабандою.

Володимир Зеленський відвідав Берлін із офіційним візитом 18 червня.

Із ким ще зустрівся президент:

Із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Серед іншого політики обговорили ситуацію на Донбасі, санаційну політику проти Росії, продовження транзиту газу через Україну та зустріч радників лідерів країн нормандського формату. Вона відбудеться 12 липня.

Із головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле. Говорили про продовження санкцій проти Росії, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на Сході України та звільнення заручників.

Говорили про продовження санкцій проти Росії, питання відновлення інфраструктури Донбасу, війну на Сході України та звільнення заручників. Із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром. Політики згадали про окупований Донбас, нормандський формат та звільнення українських моряків.

Як Україна співпрацювала з МВФ до цього?Наразі наша країна отримує фінансову допомогу завдяки новій програмі співпраці, яку затвердила з Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року. За 14 місяців Україна має отримати 3,9 мільярда доларів.



Раніше МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів. Ще один транш МВФ необхідний для того, щоб підтримати фінансову стабільність України та уникнути технічного дефолту.