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      Деградація економіки і загроза вимирання міст: яка ситуація на Донбасі після 6 років окупації

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      Донеччину окупували російські війська 6 років тому. Відтоді на цій території занепадає промисловість та економіка, що може привести взагалі до вимирання цілих міст на непідконтрольній Україні території.

      Про це розповів донецький журналіст Денис Казанський в ефірі 24 каналу у програмі "Гуд найт Юкрейн". Він зазначив, що мешканці Донеччини зараз у складних умовах.

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      "За ці 6 років ми спостерігаємо, фактично, деградацію економіки на непідконтрольній території, адже промисловість Донбасу не може розвиватися в тих умовах, в яких вона опинилася", – сказав Казанський.

      донбас
      Донбас після окупації / Фото Урядовий кур'єр

      Журналіст порівняв ситуацію на Донбасі та інших невизнаних республік, які створила Росія в умовах війни. Зокрема, йдеться про Абхазію та Південну Осетію.

      "На Донбасі є потужна промисловість, металургія, шахти. В Абхазії, до прикладу, промисловості вже немає, там люди пасуть кіз та вирощують мандарини. Однак кози і мандарини можуть рости за будь-якої влади, а складні виробництва, такі як машинобудування, металургія та вуглепром – вони дуже погано працюють в таких умовах", – зауважив Казанський.

      За його словами, річ у тім, що на Донбасі не доступний експорт, а також неможливо налагодити постачання сировини.

      Такі виробництва приречені на занепад. Саме це ми і спостерігаємо,
      – додав журналіст.

      "Кожного року є новини, що скорочуються підприємства, припиняється вуглевидобуток. Це цілком закономірні процеси, підсумками яких буде повний занепад економіки, колапс і, фактично, вимирання цілих міст на непідконтрольних територіях", – наголосив Казанський.

      Що відомо про окупацію Донеччини? 12 квітня 2014 року відбулась перша атака окупантів під Горлівкою. Бойовики спробували захопити міське відділення міліції. Згодоб російські війська все ж захопили Донеччину. Внаслідок боїв місто зазнало значних руйнувань. Велика кількість мешканців була змушена покинути місто, адже проживати там було вже вкрай небезпечно.

      З липня 2014 року розпочались активні бойові дії між українськими військами та проросійськими силами. Зокрема, у боях за Горлівку загинули понад 40 військовослужбовців. Найгарячішою точкою на всій території Донбасу став Донецький аеропорт. Бої за нього тривали з вересня 2014 року до 21 січня 2015 року. Внаслідок підриву терміналу аеропорту загинули 58 захисників України.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Російські паспорти на Донбасі Війна на Донбасі Новини Донецька Окуповані території Вугільна промисловість
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