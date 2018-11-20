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      Дехто полетів в Сочі, – Соня Кошкіна

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      Соня Кошкіна
      Соня Кошкіна / zik.ua

      Відомий блогер і журналіст Соня Кошкіна прокоментувала на свій сторінці в Facebook інформацію про те, що Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опозиційний блок".

      "Як кажуть злі язики в середовищі "газовиків", одна людина на ім'я Віктор і по батькові Володимирович сьогодні вилетів в Сочі. Випадково, напевно, збіглося. Ну, а нову фракцію ОБ очолить Новинський. Формат їх участі в кампанії, як я вже писала раніше, буде вирішене на днях", написала вона.

      Нагадаємо, що сьогодні фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна, які пішли на союз з партією "За життя" Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука. Нову фракцію "Опоблоку" очолить Вадим Новинський. Раніше, 12 листопада «Опозиційний блок» провів політраду, на якій ініціатива співголови парламентської фракції Юрія Бойка об'єднатися з партією нардепа Вадима Рабиновича "За життя" не знайшла підтримки.

      "Ми є послідовними прихильниками консолідації опозиційних сил і висунення єдиного кандидата в Президенти – авторитетного представника промислових і підприємницьких кіл, місцевого самоврядування, здатного перемагати на виборах, а не кандидата, що є підстилкою для нинішньої влади", – заявив тоді співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.

      Теги: Новини політики Соня Кошкіна Вадим Рабінович Опозиційний блок Юрій Бойко Сергій Льовочкін Вадим Новинський
      Джерело: 24 Канал
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