Дехто занадто пізно звертається до лікарів, – мер Івано-Франківська про коронавірус у місті

На Франківщині зафіксували 160 випадків коронавірусу, 9 людей померли. У місті загалом є 242 підозри на інфекцію. Кількість випадків стрімко росте, а люди запізно звертаються за допомогою.

Чисельність летальних випадків зростає, так само, як і звернень. Про це в ефірі 24 каналу розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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За його словами, наразі очікують, що значне зростання хворих може бути саме перед Великоднем. Важких випадків теж побільшало. Зараз є 7 пацієнтів у міських закладах на штучній вентиляції легень і понад 20 людей на підтримці киснем.

Сьогодні у лікарнях з підозрою на коронавірус перебуває:

центральна міська клінічна лікарня – 162 пацієнти;

міська клінічна лікарня №1 – 63 пацієнти;

інфекційна лікарня – 68 людей;

диспансер – 36.

Він зазначив, що деякі люди потрапляють вже з двосторонніми пневмоніями. Пацієнтам роблять експрес-тести. У тих, в кого позитивні результати, – допомога надається в окремому приміщенні. Також, за його словами, в області існує проблема з ПЛР-тестами, тому потрібно розробити механізм, щоб пришвидшити дослідження.

Мер закликав за найменших ознак хвороби звертатися до медиків.

Деякі люди занадто пізно звертаються до лікарів і до останнього залишаються вдома. Вони приховують хворобу. Проте постійно працює гаряча лінія, а також швидкі,

– повідомив Марцінків.

Міський голова додав, що у перинатальному центрі, де нещодавно померла породілля, провели експрес-тестування усім пацієнтам та лікарям. Після повторного ПЛР-тестування у 2 лікарів підтвердився коронавірус, вони зараз перебувають на лікуванні.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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