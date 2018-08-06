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Декольте, міні-сукня та підбори: Єва Лонгорія вперше вийшла у світ після народження дитини

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / GettyImages

Голлівудська кіноактриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія цілком поринула в материнство. Однак у неділю, 5 серпня, відбулася прем'єра фільму "Собачі дні" у Лос-Анджелесі, яку Єва Лонгорія не могла пропустити.

Єва Лонгорія зіграла одну з головних ролей у фільмі "Собачі дні" разом з Ніною Добрєв і Ванессою Хадженс. У стрічці йдеться про жителів Лос-Анджелеса, яких пов'язує любов до собак. 

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43-річна щаслива матуся прийшла на прем'єру в асиметричному піджаку білого кольору з глибоким декольте. Єва Лонгорія поєднала його з прозорими нюдовими босоніжками на підборах.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / Усі фото – Getty Images

Дивіться відео: трейлер фільму "Собачі дні"

 

Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном назвали сина іменем Сантьяго Енріке.

Теги: LifeStyle Кіно Зіркові мами Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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