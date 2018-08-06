Декольте, міні-сукня та підбори: Єва Лонгорія вперше вийшла у світ після народження дитини

Голлівудська кіноактриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія цілком поринула в материнство. Однак у неділю, 5 серпня, відбулася прем'єра фільму "Собачі дні" у Лос-Анджелесі, яку Єва Лонгорія не могла пропустити.

Єва Лонгорія зіграла одну з головних ролей у фільмі "Собачі дні" разом з Ніною Добрєв і Ванессою Хадженс. У стрічці йдеться про жителів Лос-Анджелеса, яких пов'язує любов до собак.

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43-річна щаслива матуся прийшла на прем'єру в асиметричному піджаку білого кольору з глибоким декольте. Єва Лонгорія поєднала його з прозорими нюдовими босоніжками на підборах.



Єва Лонгорія / Усі фото – Getty Images

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Нагадаємо, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса. Новоспечена мама з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном назвали сина іменем Сантьяго Енріке.