Хелловін у 2018 році, традиційно, святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Саме в цю містичну та страшну ніч вулиці повняться нечистю, звідси і походить головна традиція Хелловіну – прикрашати свій будинок та вирізати ліхтарі Джека, які й будуть відлякувати злих духів.

Вірити в злих духів, які тиняються на Хелловін – справа ваша. Але якщо ви таки зібрались святкувати це моторошне свято, то без особливого декорування будинку вам не обійтись. Запорука хорошого свята – це моторошний костюм та макіяж на Хелловін, смачні страви (особливо, десерти), прикрашений будинок та ліхтар Джека на порозі.

Вечірки на Хелловін – це вже добра традиція в США, Ірландії та Канаді. В Україні це свято починає тільки набирати обертів, але з кожним роком все більше людей долучаються до святкувань. А чому б і ні? Це як мінімум весело та захопливо! Зустрітися з друзями в яскравих костюмах, куштувати смачні страви та розповідати історії – хіба можна вигадати кращий сценарій?

Перше враження у гостей має створити саме будинок. Якщо вірити легендам, то чим страшніші декорації – тим краще, так злі духи будуть обходити будинок. Або лякати ваших друзів! LifeStyle 24 пропонує втілити запропоновані ідеї для декору на Хелловін, які вразять і друзів, і непроханих духів.

Ліхтар Джека та рожеві гарбузики

Ліхтар Джека – це гарбуз, в якому вирізають очі, рот та ніс, а всередину вставляють свічку. Це невід'ємний атрибут святкування. Спершу страшні пики вирізали на ріпах і картоплі, і тільки згодом на гарбузах. Причина досить проста – восени гарбузи одні з найдешевших овочів.

Легенда розповідає про коваля Джека, якому вдалося обдурити диявола. Після смерті Джек не міг потрапити ні в пекло, ні в рай. Джек став неприкаяною душею і почав блукати по землі. Наостанок диявол кинув йому вуглик з пекла, який мав освітлювати йому дорогу у вічній темряві. Ліхтарем для цього вуглика став порожній гарбуз. В давнину вірили, що якщо такий ліхтар поставити на порозі будинку, то до нього не потраплять злі духи.



Ліхтар Джека на Хелловін: експериментуйте із виразами обличчя

Щоб зробити такий ліхтар вам потрібно взяти великий гарбуз та вичистити його від м’якоті. Не поспішайте м’якоть викидати, з неї можна приготувати ще кілька смачних страв на Хелловін. За допомогою трафарету намалюйте очі, рот та ніс. Виріжте їх ножом. Помістіть всередину свічку або електричний ліхтар.

Як приготувати ліхтар Джека на Хелловін: відео

Проте ліхтар Джека не єдине на що здатні гарбузики на Хелловін. Ще одна ідея – фарбувати гарбузи у різні кольори. Попри те, що традиційні кольори – оранжевий та чорний, сьогодні гарбузи фарбують в рожевий, золотистий, зелений та інші кольори. Виглядає це дуже ефектно!

Як пофарбувати гарбуз на Хелловін: відео



Як пофарбувати гарбуз на Хелловін: цікаві ідеї

Декор на вікнах

Щоб прикрасити вікна, вам знадобиться лише чорний папір, ножиці та скотч. Виріжте із чорного паперу різні тематичні фігурки – кажанів, привидів, відьом, котів — і прикріпіть їх на скло! У вечірньому освітленні це виглядатиме більш ніж атмосферно.



Хелловін 2017: як прикрасити вікна

Головні кольори Хелловіну – оранжевий та чорний. Тож попіклуйтесь про приглушене освітлення, або попередньо заклейте вікна ще й оранжевим папером. Так ефект буде тільки кращим.



Погодьтесь, хто ж такого не злякається?

Як прикрасити вікна на Хелловін: відео

Декор вхідних дверей не Хелловін

Якщо ви чекаєте додому гостей, то треба попіклуватись про вхідні двері та ганок, якщо у вас приватний будинок. Оздоблення дверей – нескладне завдання, потрібно тільки трохи матеріалів і уяви.



Що може бути краще за скелет біля вашого будинку на Хелловін?

Парочка моторошних гірлянд, павуків, змій, штучні кажани, марля-павутина або навіть просто монстр... Так, з дверей. Одна з найяскравіших ідей – оббийте двері червоною, а поверх чорною тканиною. Порвіть чорну тканину так, наче кігтями великого монстра. Це будь-кого злякає.

Як прикрасити двері на Хелловін: відео

Сервірування столу на Хелловін

Ніяка вечірка на Хелловін не минає без моторошної вечері. Тут теж є де розгулятись фантазії. Головне, витримуйте усе в темних кольорах. Наприклад, чорний та червоний, або чорний та оранжевий.

Подбайте про скатертину. Краще, щоб вона була темного кольору. Як варіант, розбризкайте по ній червону фарбу, яка буде символізувати кров. Що стосуєтесь серветок – вони теж можуть бути "кривавими".



Оригінальна ідея сервірування столу на Хелловін 2017

Важлива деталь – освітлення. Для цього краще обрати високі або товсті свічки, які можна прикрасити павутинням, кажанами чи навіть відьмами. Дуже ефектно виглядають криваві свічки. Для того, щоб їх зробити, вам знадобляться звичайні білі свічки та одна червона. Запаліть червону свічку та тримайте її над білими, щоб віск почав капати. Всього за кілька хвилин у вас будуть свічки, які точно налякають гостей.



Свічки на Хелловін

Над столом можете повісити фігурки чорних воронів, кажанів, скелетів, відьом або симпатичних привидів, зроблених з марлі.

Якщо ви не хочете перетворювати свою квартиру на склеп під час святкування Хелловіну, то можна обрати й інші варіанти оформлення. Ніхто не забороняє оформлювати квартиру у світлих тонах. Наприклад, оранжеві гарбузи гарно поєднуються із білим та золотистим кольорами. Користуйтесь цим.



Не обов'язково перетворювати квартиру на склеп

Як прикрасити стіл на Хелловін: відео

Не залежно від того, які кольори ви оберете – пам'ятайте, що Хелловін хоч і моторошне свято, але в той же час веселе! Надмірне перевантаження будинку чи квартири черепами, відьмами чи кров'ю може створити зворотній ефект.

This is Halloween, this is Halloween

Pumpkins scream in the dead of night!