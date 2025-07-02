Авторка звернення – модель OnlyFans Світлана Дворнікова. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт електронних петицій до президента України.

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Про що йдеться в петиції

У п'ятницю, 27 червня, на сайті українського президента Дворнікова оприлюднила петицію з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за порнографію. Вона стала фігуранткою справи попри сплату податків на понад 40 мільйонів гривень протягом 5 років.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували у ВР ще 11 листопада 2024 року.

Наприкінці грудня правоохоронний комітет рекомендував парламентарям прийняти за основу законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно. Йдеться про зміну статті 301 Кримінального кодексу України, за якою зараз можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото.

Цей законопроєкт – крок до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до тих стандартів цивілізованого світу, за які Україна зараз проливає кров,

– написала модель.

Дворнікова також підкреслила – в усіх європейських країнах повнолітні громадяни можуть легально створювати еротичний контент. Окрім того, законопроєкт установлює жорсткіші покарання за втягування дітей у виробництво порно, посилює відповідальність за розповсюдження такого контенту серед неповнолітніх та виділяє примушування малолітніх як особливо тяжкий злочин.

Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни – зараз,

– звернулася вона до Зеленського.