Петиція про декриміналізацію порно набрала необхідну кількість підписів
- Петиція до Зеленського про декриміналізацію порнографії зібрала необхідні 25 000 підписів.
- Авторка петиції, модель OnlyFans Світлана Дворнікова, стала фігуранткою кримінальної справи попри сплату податків.
Петиція із закликом скасувати кримінальну відповідальність за порнографію набрала необхідні 25 000 підписів. Тепер її розглянуть.
Авторка звернення – модель OnlyFans Світлана Дворнікова. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт електронних петицій до президента України.
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Про що йдеться в петиції
У п'ятницю, 27 червня, на сайті українського президента Дворнікова оприлюднила петицію з вимогою скасувати кримінальну відповідальність за порнографію. Вона стала фігуранткою справи попри сплату податків на понад 40 мільйонів гривень протягом 5 років.
Нагадаємо, відповідний законопроєкт зареєстрували у ВР ще 11 листопада 2024 року.
Наприкінці грудня правоохоронний комітет рекомендував парламентарям прийняти за основу законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно. Йдеться про зміну статті 301 Кримінального кодексу України, за якою зараз можуть покарати навіть за зберігання на особистому телефоні оголених фото.
Цей законопроєкт – крок до справедливості, захисту прав людини та приведення нашого законодавства до тих стандартів цивілізованого світу, за які Україна зараз проливає кров,
– написала модель.
Дворнікова також підкреслила – в усіх європейських країнах повнолітні громадяни можуть легально створювати еротичний контент. Окрім того, законопроєкт установлює жорсткіші покарання за втягування дітей у виробництво порно, посилює відповідальність за розповсюдження такого контенту серед неповнолітніх та виділяє примушування малолітніх як особливо тяжкий злочин.
Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни – зараз,
– звернулася вона до Зеленського.