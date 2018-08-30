Dell на IFA 2018 представила свій перший Chromebook: фото та ціна

Компанія Dell в рамках виставки IFA 2018 представила ноутбук-трансформер Chromebook 14. Однією з особливостей новинки став сенсорний екран, підтримує кут нахилу до 360 градусів.

Про це повідомляє Android Police.

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Chromebook 14 оснащений 14-дюймовим FHD IPS-дисплеєм та має металевий корпус з преміальним дизайном. Пристрій здатний пропрацювати від одного заряду акумулятора до 15 годин.



Dell Chromebook 14 зможе працювати 15 годин від одного заряду акумулятора

Головною особливістю Chromebook 14 є процесор Intel Core i3-8130U восьмого покоління. За швидкість роботи також відповідає 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті eMMC. Ноутбук має 2 порти Type-C, 3,5-міліметровий роз'єм під навушники, а також роз'єм microSD. Він комплектується пером EMR, яке вставляється в корпус пристрою. Є також підтримка магазину додатків Google Play.



Dell Chromebook 14 має доволі велику товщину корпусу

Недоліком ноутбука можна назвати товщину корпуса, якщо оцінювати її по прес-рендеру. Однак відзначимо дуже цікавий дизайн; клавіатура виглядає стильно, а метал додає апарату преміальності.



Екран Dell Chromebook 14 можна повертати на 360 градусів

Chromebook 14 2-in-надійде у продаж в США в жовтні за ціною в 599 доларів (близько 15 860 гривень).

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