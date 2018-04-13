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Американці презентували ноутбук-трансформер з надпотужним процесором

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Dell презентувала ноутбук-трансформер з надпотужним процесором
Dell презентувала ноутбук-трансформер з надпотужним процесором / Фото з вільних джерел

Компанія Dell представила перший на ринку 13-дюймовий ноутбук-трансформер із процесором AMD Ryzen та графікою Radeon Vega. Ним став Dell Inspiron 7000, який до того ж має екран, що повертається на 360 градусів.

Про це повідомляє The Tech Report.

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Американська компанія представила 2 версії нових ноутбуків – Ryzen 5 2500U та Ryzen 7 2700U APU. Молодша модель буде працювати з інтегрованим відеоядром Vega 8, а старша версія – Vega 10 IGP. Базові Inspiron 7000 будуть оснащуватися 8 Гбайт оперативної пам'яті, а більш продуктивні – 12 Гбайт. Dell заявляє, що максимальна кількість оперативної пам'яті, яку можна встановити в ці ноутбуки-трансформери становить 16 Гбайт.

Всі версії "2 в 1" будуть оснащуватися SSD об'ємом 256 ГБ. Не всім такого обсягу буде достатньо, але Dell вирішила відмовитися від відносно повільних жорстких дисків.


Dell випустить ноутбук-трансформер з надпотужним процесором AMD Ryzen

Всі варіанти Inspiron 7000 з процесорами AMD отримають 13-дюймові IPS-екрани з роздільною здатністю 1920 х 1080 пікселів. Також вони будуть комплектуватися клавіатурою з підсвічуванням і веб-камерою з функцією Windows Hello. Важить "трансформер" всього 1,8 кілограм.

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Ціни на Dell Inspiron 7000 стартують від 730 доларів (18 970 гривень), стільки коштуватиме модель з Ryzen 5 2500U з графікою Vega 8, DDR4-пам'яттю на 8 Гбайт і накопичувачем на 256 Гбайт. За Ryzen 7 2700U APU і 12 ГБ пам'яті потрібно буде заплатити 880 доларів (близько 22 860 гривень). Для порівняння, такий же набір характеристик але з процесором Intel Core i5-8250U коштує 850 доларів (близько 22 000 гривень).

Теги: Техно Ґаджети ноутбук Dell
Джерело: 24 Канал
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