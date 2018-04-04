Компанія Dell модернізувала свої ноутбуки XPS 15: огляд, характеристики, ціна

Компанія Dell представила оновлений ноутбук XPS 15, який отримав процесор Intel нового покоління серії Н (аж до Core i9).

Про це повідомляє The Verge.

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Основні характеристики Dell XPS 15

Ноутбук переоснастили новими процесорами Intel 8 покоління з техпроцесом 14nm ++. Процесори серії Н спеціально розроблені для тонких та легких ноутбуків. Раніше XPS 15 був оснащений процесорам Intel Core i3-6100H 6- покоління (кеш 3 Мбайт, частота до 2,7 ГГц), 4-ядерним процесором Intel Core i5-6300HQ 6 покоління (кеш 6 Мбайт, частота до 3,2 ГГц) або 4-ядерним процесором Intel Core i7-6500HQ 6 покоління (кеш 6 Мбайт, частота до 3,5 ГГц).

В Dell XPS 15 випускають із трьома типами пам’яті 8Гб DDR4 2400МГц; до 32Гб, 16Гб DDR4 2400МГц; до 32Гб, 32Гб DDR4 2400МГц; до 32Гб.

Замість відеокарти NVIDIA GeForce GTX 960M з пам’яттю GDDR5 2 Гбайт розробники встановили новий GeForce GTX 1050 Ti з пам’яттю 4 Гбайти, що забезпечує блискавичне виконання найбільш ресурсномістких задач.



Компанія Dell представила оновлений ноутбук XPS 15

XPS 15 має підтримку пам'яті об'ємом до 32 Гбайт з частотою 2 133 МГц, що в 1,3 рази швидше, ніж 1 600 МГц. Чим швидше пам'ять, тим швидше ви отримаєте потрібні дані. Дисковий простір, розширили до 1 Тбайт: стандартний жорсткий диск або операційний накопичувач, в тому числі більш швидкої версії PCIe. Ці пристрої зберігання даних забезпечують великий дисковий простір і високу швидкість відгуку для швидкої роботи додатків. Ноутбук XPS 15 завантажується і відновлює роботу за лічені секунди завдяки накопичувача, який дозволяє працювати без затримок.

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Ноутбук має акумулятор на 56 Вт годин, але в топових версіях його об’єм збільшили до 97 Вт годин.

Дизайн Dell XPS 15

Розробники називають цей ноутбук "одним із найкомпактнішим 15,6-дюймовим ноутбуком".

Завдяки надтонкій фронтальній панелі шириною всього 5,7 міліметрів дисплей XPS 15 забезпечує максимальну корисну площу, при цьому розміри самого пристрою можна порівняти з розмірами 14-дюймового ноутбука. При товщині корпусу в 11-17 міліметрів та масі від 1,8 кілограм в конфігурації з твердотілим накопичувачем XPS 15 є найлегшим в світі високопродуктивним ноутбуком з діагоналлю екрана 15 дюймів.



Dell XPS 15 найкомпактніший ноутбук з 15-дюймовим дисплеєм

Завдяки дисплею UltraSharp з дозволом Ultra HD 4K (3840 х 2160) кожну деталь можна побачити без збільшення. Маючи на 6 мільйонів пікселів більше, ніж у дисплеїв Full HD, і на 3 мільйони більше, ніж у MacBook Pro, можна редагувати зображення з граничною точністю, не турбуючись про розмитості або нерівних лініях.

Міцний зносостійкий корпус ноутбука виконаний з єдиного масиву алюмінію і має привабливий дизайн. Опціональний сенсорний дисплей з надміцним склом Corning Gorilla Glass NBT в 10 разів більш стійкий до подряпин, ніж дисплеї з вапняно-натрієвим склом. Підставка для зап'ясть виконана з вуглецевого волокна. Цей матеріал такий же міцний і тонкий, як алюміній, але більш легкий і прохолодний на дотик.

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XPS 15 має низький рівень споживання енергії та відповідає стандарту Energy Star, що робить його екологічним ноутбуком. Також до 90% компонентів ноутбука (по масі) можуть бути легко утилізовані або перероблені для повторного використання, а бамбукові лотки упаковки повністю складаються із матеріалів, які переробляються.



Dell XPS 15 виготовлений із екологічних матеріалів

Dell XPS 15 обладнаний стереодинаміками та двома мікрофонами. Це забезпечує відтворення та запис аудіо високої якості. Також ноутбук має широкоформатну камеру високої чіткості (720p).

Розміри Dell XPS 15

Глибина – 235 міліметрів, ширина – 357 міліметрів, висотаؘ – 11-17 міліметрів. Початкова вага XPS 15 становить 1,8 кілограма, топова ж версія дещо тяжча, її вага становить 2 кілограми.



Dell XPS 15 – компактний, легкий та стильний

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Ціна Dell XPS 15

Вартість оновлених Dell XPS 15 стартує від 999 доларів (близько 26 300 гривень). Попередні замовлення компанія почне прийматиме з 16 квітня.