Демі Мур – 56: кохані чоловіки і жінки у житті популярної акторки

11 листопада легендарна акторка Демі Мур святкує день народження. Зірці Голлівуду виповнюється 56 років.

Демі Мур прославилася не лише грою в кіно (популярні фільми з нею: "Привид", "Непристойна пропозиція", "Викриття", "Стриптиз"), а й гучними романами, весіллями та розлученнями.

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Прізвище Мур акторка отримала від свого першого чоловіка Фредді, за якого Демі вийшла заміж у 18-річному віці. Після п'яти років спільного життя дівчина подала на розлучення.



Фредді і Демі Мур

Згодом у 1982 році Демі вийшла заміж за актора Брюса Вілліса, який лише розпочинав свою кар'єру. Подружжя вважали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Жінка народила Віллісу трьох дочок – Румер Гленн Уїлліс, Скаут Лару Вілліс і Таллулу Бель Вілліс. Розлучилися Брюс і Демі неочікувано у 2000 році.

Після чого у 2005 році Демі Мур вийшла заміж за Ештона Катчера, який є на 15 років молодше за акторку. Через шість років зірка втретє розлучилася з чоловіком.

Днями ЗМІ вибухнули новиною, яка шокувала шанувальників акторки про те, що Демі Мур закрутила роман з жінкою. Як повідомляє портал Radar Online з посиланням на власне джерело наразі акторка зустрічається із сербською стилісткою Машею Мандзукою і їхній роман триває вже два роки.



Демі Мур приписали лесбійський роман