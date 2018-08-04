Демі Роуз посвітила пишним бюстом на Ібіці: пікантні фото

Одна з найвідоміших британських пишнотілих моделей 23-річна Демі Роуз показала шанувальникам знімки, які зробила під час свого відпочинку на іспанському острові Ібіца.

Демі Роуз опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зустрічається з моделлю-андрогіном: фото Британська модель швидко стала зіркою соціальних мереж. Найбільше уваги приділяється саме фігурі Демі Роуз. Дівчина особливо не коментує свої фотографії та обмежується короткими висловами, або емоджі. Крім того, Демі Роуз похизувалася фото звабливими формами на розкішному узбережжі. Модель позує у бікіні та з собакою на руках.

Демі Роуз / Усі фото – Instagram