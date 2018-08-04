00:18
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Демі Роуз посвітила пишним бюстом на Ібіці: пікантні фото

1327 Читать новость на русском
Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram

Одна з найвідоміших британських пишнотілих моделей 23-річна Демі Роуз показала шанувальникам знімки, які зробила під час свого відпочинку на іспанському острові Ібіца.

Демі Роуз опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Зірка серіалу "Всі жінки – відьми" Роуз МакГоуен зустрічається з моделлю-андрогіном: фото

Британська модель швидко стала зіркою соціальних мереж. Найбільше уваги приділяється саме фігурі Демі Роуз. 

Дівчина особливо не коментує свої фотографії та обмежується короткими висловами, або емоджі.

Демі Роуз

Крім того, Демі Роуз похизувалася фото звабливими формами на розкішному узбережжі. Модель позує у бікіні та з собакою на руках.

Демі Роуз

Демі Роуз
Демі Роуз / Усі фото – Instagram

Теги: LifeStyle Еротика Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 4 серпня: Побиття дівчинки в Одесі та смертельна ДТП на Херсонщині
4 серпня, 22:08 Головні новини 4 серпня: Побиття дівчинки в Одесі та смертельна ДТП на Херсонщині
Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
4 серпня, 22:01 Из-за чего на самом деле Трамп уволил Рекса Тиллерсона
Блог Соцмережі
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
4 серпня, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
4 серпня, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
4 серпня, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук