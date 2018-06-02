Демі Роуз продемонструвала пишні принади в сексуальному купальнику: фото

23-річна модель Демі Роуз поділилась в соцмережі черговими пікантними кадрами, на яких сміливо демонструє свої апетитні форми. Наразі дівчина відпочиває в Іспанії на одному з елітних курортів.

Для пікантних кадрів в Instagram "молодша Кім Кардашян" приміряла спокусливий суцільний купальник з леопардовим принтом, який вдало підкреслював її фігуру та пишні груди.

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На кадрах Роуз лежить в розкішному шале на білих простинях, приймаючи сонячні ванни. Ефект мокрого волосся, легкий макіяж червоний манікюр і спокуслива поза доповнили її сексуальний образ.



Сексуальна Демі Роуз в Іспанії

Смаглява дівчина також опубілкувала звабливе селфі, прикривши голову пов’язкою з таким же леопардовим принтом, а на іншому кадрі поверх купальника одягнула чорну прозору накидку, каблуки та окуляри, в черговий раз похизувавшись своїми сідницями.



Сексуальна Демі Роуз в Іспанії

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Сексуальна Демі Роуз в Іспанії