Демі Роуз продемонструвала пишні принади в сексуальному купальнику: фото
23-річна модель Демі Роуз поділилась в соцмережі черговими пікантними кадрами, на яких сміливо демонструє свої апетитні форми. Наразі дівчина відпочиває в Іспанії на одному з елітних курортів.
Для пікантних кадрів в Instagram "молодша Кім Кардашян" приміряла спокусливий суцільний купальник з леопардовим принтом, який вдало підкреслював її фігуру та пишні груди.
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На кадрах Роуз лежить в розкішному шале на білих простинях, приймаючи сонячні ванни. Ефект мокрого волосся, легкий макіяж червоний манікюр і спокуслива поза доповнили її сексуальний образ.
Сексуальна Демі Роуз в Іспанії
Смаглява дівчина також опубілкувала звабливе селфі, прикривши голову пов’язкою з таким же леопардовим принтом, а на іншому кадрі поверх купальника одягнула чорну прозору накидку, каблуки та окуляри, в черговий раз похизувавшись своїми сідницями.
Сексуальна Демі Роуз в Іспанії
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Сексуальна Демі Роуз в Іспанії