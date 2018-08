Демі Роуз вразила невдалим образом у прозорій сукні: фото

Відома британська пишнотіла модель Демі Роуз взяла участь у новій зйомці бренду "I SAW IT FIRST".

Демі кокетливо позувала у міні-сукні, яка складалася з прозорого верху та спідниці з бахромою. Читайте також: Модель Демі Роуз вийшла на публіку у "голому" комбінезоні: фото Попри чудову фігуру моделі, сукня погано сиділа на ній, оскільки була дещо завеликою. Прозора тканина зібралася у складки і це псувало усе враження від образу. Демі Роуз Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.