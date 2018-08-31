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Демі Роуз вразила невдалим образом у прозорій сукні: фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Daily Mail

Відома британська пишнотіла модель Демі Роуз взяла участь у новій зйомці бренду "I SAW IT FIRST".

Демі кокетливо позувала у міні-сукні, яка складалася з прозорого верху та спідниці з бахромою.

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Попри чудову фігуру моделі, сукня погано сиділа на ній, оскільки була дещо завеликою. Прозора тканина зібралася у складки і це псувало усе враження від образу.

Демі Роуз

Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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