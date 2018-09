Демі Роуз засвітила пишні груди у купальнику: звабливе фото

23-річна зірка соціальних мереж, модель Демі Роуз підкорила шанувальників своїми спокусливими формами, які часто демонструє на знімках.

Демі Роуз опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина відпочиває на іспанському острові Форментера, звідки і позує фотографам у нових образах.

На останньому знімку модель вкотре демонструє пишний бюст у чорному купальнику. Також на Демі Роуз вдягнені короткі джинсові шорти.



Демі Роуз / Instagram

Напередодні Демі Роуз поширила яскравий знімок в помаранчевому купальнику власного бренду "I SAW IT FIRST".

Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.