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Демі Роуз засвітила пишні груди у купальнику: звабливе фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / GettyImages

23-річна зірка соціальних мереж, модель Демі Роуз підкорила шанувальників своїми спокусливими формами, які часто демонструє на знімках.

Демі Роуз опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина відпочиває на іспанському острові Форментера, звідки і позує фотографам у нових образах.

На останньому знімку модель вкотре демонструє пишний бюст у чорному купальнику. Також на Демі Роуз вдягнені короткі джинсові шорти.

демі роуз
Демі Роуз / Instagram

Напередодні Демі Роуз поширила яскравий знімок в помаранчевому купальнику власного бренду "I SAW IT FIRST".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.

Теги: LifeStyle Мода Еротика
Джерело: 24 Канал
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