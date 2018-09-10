Демі Роуз засвітила пишні груди у купальнику: звабливе фото
23-річна зірка соціальних мереж, модель Демі Роуз підкорила шанувальників своїми спокусливими формами, які часто демонструє на знімках.
Демі Роуз опублікувала нове звабливе фото на своїй сторінці в Instagram.
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Дівчина відпочиває на іспанському острові Форментера, звідки і позує фотографам у нових образах.
На останньому знімку модель вкотре демонструє пишний бюст у чорному купальнику. Також на Демі Роуз вдягнені короткі джинсові шорти.
Демі Роуз / Instagram
Напередодні Демі Роуз поширила яскравий знімок в помаранчевому купальнику власного бренду "I SAW IT FIRST".
Хто така Демі Роуз?Британська модель, параметри якої далекі загальноприйнятих стандартів. Але це не завадило Демі добитися успіху у модельному світі та в інтернет-просторі.