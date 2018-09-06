Демонстративно – біля берегів Криму: флот РФ показав, як знищуватиме ворожі літаки та кораблі
Флот Російської Федерації провів військові навчання поблизу берегів окупованого Криму. Під час тренувань росіяни відпрацювали "знищення кораблів і літаків умовного противника".
Про це з посиланням на прес-службу російського флоту інформують "Крим.Реалії".
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Під час навчань два літаки Су-30м2, здійснивши зліт з одного із аеродромів Криму, відпрацювали захід на бойовий курс для застосування авіаційних засобів ураження по малому протичовновому кораблю (МПК) "Суздалец",
– повідомили у російському флоті.
Окрім цього, після визначення повітряних об'єктів як "противника", екіпаж корабля "Суздалец" застосував зенітний ракетний комплекс "Оса-МА" та наніс умовний вогневий удар по винищувачах до їх заходу на бойовий курс.
Зазначається, що після окупації Криму, РФ регулярно проводить військові навчання на півострові.