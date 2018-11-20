Демонтовані київські МАФи відправляють на передову

Кіоски, які раніше демонтували у Києві, передадуть на потреби українських військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Таке рішення погодили у КМДА.

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Про це у своєму Facebook повідомив виконувач обов’язків голови КП "Київблагоустрій" Андрій Андреєв.

19 листопада перші 2 із 9 запланованих до відправки МАФів відрядили у зону проведення ООС на Донбасі.



2 із 9 запланованих МАФів вже відправили на фронт//Facebook Андрія Андреєва

Споруди, які з 2015 року простояли на штраф-майданчиках КП, передаються офіційно, по накладних та по актах прийому-передачі для тимчасового використання військовою частиною,

– наголосив Андреєв.

За його словами, демонтовані МАФи стануть тимчасовою домівкою для українських захисників, де вони зможуть щонайменше зігрітись.

Станом на початок року у КМДА озвучували, що у столиці незаконно працює понад півтори тисячі МАФів.