Демонтовані київські МАФи відправляють на передову
Кіоски, які раніше демонтували у Києві, передадуть на потреби українських військових у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Таке рішення погодили у КМДА.
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Про це у своєму Facebook повідомив виконувач обов’язків голови КП "Київблагоустрій" Андрій Андреєв.
19 листопада перші 2 із 9 запланованих до відправки МАФів відрядили у зону проведення ООС на Донбасі.
2 із 9 запланованих МАФів вже відправили на фронт//Facebook Андрія Андреєва
Споруди, які з 2015 року простояли на штраф-майданчиках КП, передаються офіційно, по накладних та по актах прийому-передачі для тимчасового використання військовою частиною,
– наголосив Андреєв.
За його словами, демонтовані МАФи стануть тимчасовою домівкою для українських захисників, де вони зможуть щонайменше зігрітись.
Станом на початок року у КМДА озвучували, що у столиці незаконно працює понад півтори тисячі МАФів.