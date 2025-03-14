А також додала, що Дем'яну постійно погрожували. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Що сказала сестра Дем'яна Ганула про вбивство активіста

На думку сестри Дем'яна, його вбили через те, що він був патріотом.

Йому постійно погрожували, постійно. Я не знаю людини, яка б більше за Дем'яна любила Україну. Його вбили за те, що він був патріотом, за те, що відстоював Україну,

– переконана Лілія.

Варто додати, що ще влітку 2024 року Ганул розповідав, що отримував погрози та просив забезпечити йому захист. Тоді у мережу злили особисту інформацію про його сім'ю, а самого активіста московський суд заочно арештував за кількома статтями.

Окрім цього, на різних інформаційних російських ресурсах з'явилися оголошення, що за напад на Дем'яна дадуть винагороду від 5 до 10 тисяч доларів.

Чоловік був волонтером, блогером, зоо- та екозахисником, засновником та керівником ГО "Вуличний фронт", а також учасником Революції гідності та екскерівником силового блоку Правого Сектору в Одесі.

Зазначимо, що інформація про те, що Дем'яна Ганула застрелили у Приморському районі Одеси з'явилася близько 10:30. Після скоєного стрілець втік з місця злочину.

Правоохоронці кваліфікували подію як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Глава МВС Ігор Клименко під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що бере розслідування вбивства активіста під особистий контроль.

Він також повідомив, що центральний апарат Національної поліції України сформував слідчо-оперативну групу, яка складається з кращих працівників. Вони уже вирушили до Одеси.