Ганула вбили двома пострілами: перший був прямо в голову
- Активіста Дем'яна Ганула застрілили в Одесі, перший постріл був у голову.
- Вбивця зробив два постріли, поліція проводить пошуки, оголошено план "перехоплення".
- На місці вбивства працюють правоохоронці, родичі загиблого у важкому моральному стані.
В Одесі невідомий застрілив активіста Дем'яна Ганула. Відомо, що постріли було два, перший – прямо в голову.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента "Новини.LIVE" Олександра Подолюка.
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Вбивця двічі вистрілив у Ганула
Ганула було вбито о 10:20 в центрі Одесі. За словами кореспондента, нападник вистрілив двічі по активісту: перший був прямо в голову, іншим активіста "добили".
Наразі на місці вбивства працюють багато правоохоронців, водночас тіло Ганула вже забрали. В Одесі оголошено план "перехоплення", наразі пошуки вбивці продовжуються. Інформацію про те, що він добровільно здався поліції, не підтвердилася.
На місці вбивства перебувають родичі загиблого активіста, за словами кореспондента, вони у важкому моральному стані.
Нагадаємо, що у мережі поширили відео моменту вбивства Ганула. На кадрах видно, як поранений активіст лежить на землі, а нападник підходить до нього і здійснює постріл у голову.