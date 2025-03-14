Ганула вбили двома пострілами: перший був прямо в голову

В Одесі невідомий застрілив активіста Дем'яна Ганула. Відомо, що постріли було два, перший – прямо в голову.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента "Новини.LIVE" Олександра Подолюка.

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Вбивця двічі вистрілив у Ганула

Ганула було вбито о 10:20 в центрі Одесі. За словами кореспондента, нападник вистрілив двічі по активісту: перший був прямо в голову, іншим активіста "добили".

Наразі на місці вбивства працюють багато правоохоронців, водночас тіло Ганула вже забрали. В Одесі оголошено план "перехоплення", наразі пошуки вбивці продовжуються. Інформацію про те, що він добровільно здався поліції, не підтвердилася.

На місці вбивства перебувають родичі загиблого активіста, за словами кореспондента, вони у важкому моральному стані.

Нагадаємо, що у мережі поширили відео моменту вбивства Ганула. На кадрах видно, як поранений активіст лежить на землі, а нападник підходить до нього і здійснює постріл у голову.