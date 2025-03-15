Для підтримки родини загиблого активіста організовано збір коштів. 24 Канал розповідає, як підтримати близьких Ганула.

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Як можна підтримати родину Ганула

Напередодні в Одесі сталося резонансне вбивство Дем'яна Ганула. Без чоловіка та батька залишилися його дружина Жанна Вознюк та донька Сара, якій лише кілька місяців.

Для допомоги родині Дем'яна організовано благодійний збір коштів.

Посилання на банку.



Номер картки для переказів: 4441 1111 2219 7670.

Зауважимо, що силами небайдужих українців вже вдалося зібрати понад мільйон гривень.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ганула

СБУ у співпраці з Нацполіцією провела спецоперацію, у ході якої було затримано підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула.

За даними СБУ, нападником виявився 46-річний дезертир. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, під час яких розглядаються різні версії мотивів злочину, включно з замовним вбивством та можливим "російським слідом".