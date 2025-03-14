Поліція поки не заявляла про затримання вбивці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві одеські телеграм-канали.
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В Одесі, ймовірно, переслідують авто вбивці Ганула
Поліція не надавала офіційних заяв про затримання вбивці активіста Дем'яна Ганула, його пошуки тривають. Однак у місцевих одеських телеграм-каналах з'явилося відео, де поліція, ймовірно, переслідує авто вбивці.
Ймовірне переслідування вбивці Дем'яна Ганула в Одесі: дивіться відео
Зазначимо, за даними ТСН, вбивця втік з місця злочину на авто таксі.
Кадри з місця вбивства Дем'яна Ганула: дивіться відео поліції
Нагадаємо, посеред дня 14 березня у Приморському районі Одеси застрелили 31-річного активіста Дем'яна Ганула.
Подія сталася на півтора квартали від управління СБУ, вбивця втік з місця злочину та досі, станом на 14:30, перебуває у розшуку.