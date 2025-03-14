Вбивство Ганула: з'явилося відео ймовірної погоні за вбивцею та кадри з місця події

Наразі стрілка, що вбив активіста Дем'яна Ганула, ще не затримали. Втім, одеські ЗМІ показали відео, на якому, можливо, відбувається погоня за автомобілем підозрюваного.

Поліція поки не заявляла про затримання вбивці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві одеські телеграм-канали.

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В Одесі, ймовірно, переслідують авто вбивці Ганула

Поліція не надавала офіційних заяв про затримання вбивці активіста Дем'яна Ганула, його пошуки тривають. Однак у місцевих одеських телеграм-каналах з'явилося відео, де поліція, ймовірно, переслідує авто вбивці.

Ймовірне переслідування вбивці Дем'яна Ганула в Одесі: дивіться відео

Зазначимо, за даними ТСН, вбивця втік з місця злочину на авто таксі.

Кадри з місця вбивства Дем'яна Ганула: дивіться відео поліції

Нагадаємо, посеред дня 14 березня у Приморському районі Одеси застрелили 31-річного активіста Дем'яна Ганула.

Подія сталася на півтора квартали від управління СБУ, вбивця втік з місця злочину та досі, станом на 14:30, перебуває у розшуку.