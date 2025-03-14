Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Жанни Вознюк в її інстаграм-акаунті.

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Що написала дружина Ганула про свого коханого

Після тривалого мовчання Жанна Вознюк написала у мережі, що обрала найкращого чоловіка у світі, а він обрав її.

Якби я могла, я б зробила все, тільки б він жив. Довгі (короткі?) 6 років ми разом, а мені здається, що все життя. Не думаю, що можна любити більше, ніж я Дем'яна. Мені завжди було його мало. Я завжди любила більше,

– розповіла дружина активіста.

Після народження доньки Сари жінка зізналася, що казала чоловікові: "Я б прив'язала тебе до себе, щоб не виходив з дому, а постійно був поруч і обіймав мене". А Дем'ян Ганул відповідав: "А хто гроші приноситиме", після чого лунав сміх.

"Ми сміялись. Ми багато сміялись разом. Навіть в найважчі часи. Але найважчі часи зараз. Не хочу писати про справедливість чи щось таке. Хочу просто зберегти світлу пам'ять про чоловіка моєї мрії", – написала вона.

Дружина Дем'яна Ганула щемливо попрощалася з чоловіком / Фото з інстаграму Жанни Вознюк

Жанна Вознюк сказала, що найбільше крає її серце, що донька Сара не пам'ятатиме тата.

Ми мріяли про те, яка вона виросте, фантазували на кого буде схожа. Нам так добре було вдвох. А потім нам було так добре втрьох,

– висловилася дружина вбитого активіста.

Вона також зізналася, що у день вбивства зранку не встигла попрощатися з чоловіком. Тоді в коридорі Дем'ян сказав їй: "Я поїхав, гарного дня", на що жінка, нічого не підозрюючи, крикнула: "Навзаєм".

"Коханий, якщо ти дивишся на нас, знай, що я подумки ще додала, що люблю тебе. Люблю і любитиму, бо знаю що це взаємно", – написала Жанна Вознюк.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дем'яна Ганула у зв'язку з тяжкою втратою та скорботою.