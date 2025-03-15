Вбивство Дем'яна Ганула: у поліції розповіли, що знайшли вдома у затриманого

Очільник Нацполіції Іван Вигівський прокоментував, як просувається справа про вбивство Дем'яна Ганула в Одесі. Він підкреслив, що підозрюваного затримали менше ніж за п'ять годин після вбивства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Нацполіції.

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Поліція про вбивство Ганула

За словами Вигівського, поліцейські спільно з СБУ встановили особу підозрюваного. Щоб затримати озброєного нападника, ввели спеціальну поліцейську операцію. Це зробили, аби перекрити можливі шляхи відходу підозрюваного з міста.

Затриманий є військовослужбовцем 1978 року народження. Із лютого 2025 року він був у розшуку за самовільне залишення військової частини. Під час обшуку в нього вилучили пістолет (імовірне знаряддя злочину) і гранати.

Також у поліції прокоментували інформацію про те, що Дем'ян Ганул просив захистити його, бо отримував погрози.

"Звернення загиблого щодо надання особистої охорони було, але воно стосувалося іншого випадку, який був задокументований у жовтні минулого року. По цьому факту організатора замовного вбивства було затримано. Після цього звернень про надання особистої охорони від Дем'яна Ганула не надходило", – пояснили правоохоронці.

Зараз поліція перевіряє усі мотиви і версії скоєння злочину. Російський слід не виключають.