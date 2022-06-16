"День був справді крутий": Кулеба і ОП підбили підсумки візиту Шольца, Макрона і Драгі до Києва

Лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії 16 червня приїхали з візитом до Києва. Дмитро Кулеба позитивно оцінив та пояснив результати приїзду європейських високопосадовців в Україну. Прокоментували зустріч і в Офісі Президента.

Міністр закордонних справ наголосив, що тривала розмова Володимира Зеленського з очільниками урядів та президентами чотирьох держав-членів Євросоюзу була доволі ефективною. Дипломат заявив, що день був "справді крутий".

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Кулеба підсумував візит Шольца, Драгі, Макрона та Йоганніса в Україну

За словами міністра закордонних справ, 16 червня "європейські гості" столиці отримали повні пакети санкційних напрацювань групи експертів Макфола – Єрмака. Лідери держав Євросоюзу визнали, що деякі їхні європейські колеги відчувають "втому від санкцій", втім особисто вони готові рухатись далі – нові санкції проти Росії приймуть.

Стосовно постачання озброєння нашій державі, за словами Кулеби, від Шольца, Макрона, Драгі та Йоганніса пролунали деякі нові і корисні оголошення. Володимир Зеленський подякував і у цифрах пояснив, чому зброї потрібно постачати більше й частіше – гості, переконує дипломат, заклик почули.

Разом з тим, у порівнянні навіть із початком цього тижня, сьогодні Україна стала ближчою до отримання статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. При цьому Дмитро Кулеба додав, що у цьому питанні наразі ще не всі перешкоди подолано й не всі "пастки" вдалося обійти.

Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат,

– пояснив очільник МЗС України.

Крім того, Кулеба запевнив, що всі лідери погодились, що довіряти Росії не можна, й стосовно експорту українського зерна потрібно працювати через механізми Організації Об'єднаних Націй, маючи чіткі гарантії. Паралельно відбуватиметься значний розвиток наземних коридорів. Дипломат підкреслив, що тема зерна безпосередньо пов'язана із темою сприйняття війни в Україні в Африці, Азії та Латинській Америці – дії на цьому напрямку вдалось скоординувати.

До слова, міністр закордонних справ запевнив, що ніхто з гостей на зустрічі не примушував, не схиляв та не "ув'язнював" Україну стосовно перемовин з Росією. Кулеба закликав українців "облишити цей страх", адже за останній час Володимир Зеленський та вся українська дипломатична команда дали зрозуміти країнам ЄС, що наша держава – не з тих, яку можна примусити, схилити, затиснути або "розвести".

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Як зустріч прокоментували в Офісі Президента

На сайті Президента України також оприлюднили основні результати зустрічі Володимира Зеленського з Олафом Шольцом, Еммануелем Макроном, Маріо Драгі та Клаусом Йоганнісом. Як розповів сам Володимир Зеленський, під час зустрічі у Києві лідери п'яти держав загалом обговорили:

кроки з продовження та посилення оборони України;

питання економічної підтримки українських громадян та післявоєнної відбудови;

можливості протидії продовольчій кризі, спровокованої Росією;

подальший санкційний тиск на країну-агресорку;

євроінтеграцію нашої держави.

До слова, Зеленський поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті, зокрема про героїчну оборону на Донбасі, ситуацію на Харківщині та на Півдні України.

Зустріч Зеленського з лідерами чотирьох держав Євросоюзу / Фото з сайту Президента України

З-поміж іншого, Еммануель Макрон заявив, що Європа – пліч-о-пліч з Україною до перемоги, а обличчям цієї перемоги стане вільна, незалежна, мирна та спокійна Україна. Він наголосив, що наша держава сама вирішуватиме, коли й на яких умовах сідатиме за стіл перемовин з Росією.

Олаф Шольц, своє чергою, висловив захоплення відвагою українських військових та народу України у боротьбі проти російського вторгнення, запевнивши, що Німеччина – з першого дня на боці нашої держави й постачає Україні зброю.

Клаус Йоганніс зазначив, що російська агресія повинна бути зупинена, а воєнні злочини Росії на території України – розслідувані міжнародним правосуддям. Він зауважив на допомозі Румунії українським біженцям та транзиті українського зерна через потужності порту Констанца на Дунаї.

Маріо Драгі розповів, що його вразили жахливі наслідки російської окупації. Він наголосив, що протидіяти агресії Росії повинні всі разом, а мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна.

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