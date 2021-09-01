Як в Одесі святкуватимуть День міста: список заходів 2 вересня

В Одесі 2 вересня святкуватимуть День міста. У цей день усі охочі зможуть відвідати заходи на будь-який смак: від лекції про живопис до концерту гурту Mozgi. Також в Одесі планують встановити національний рекорд.

Цього річ Одесі виповнюється 227 років із дня заснування. Святкові заходи тут розпочалися ще 27 вересня, проте все ж основні пройдуть у День міста.

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Концерт на Потьомкінських сходах

Головним заходом міста в цей день, звичайно ж, буде концерт на естакаді Одеського порту. Основним ведучим заходу буде Потап (Олексій Потапенко).

Там виступлять:

оркестр Hardi з хітами гурту Queen;

група Mozgi;

Jeff Scott Soto;

група Ace of Base;

дует Artik & Asti.

Загалом концерт триватиме 5 з половиною годин. А в момент його завершення, о 23 годині, запустять традиційний салют.



Салют після концерту Дня Одеси 2020 року / Фото "Думская"

Виступ гурту "Бумбокс"

Окрім основного святкового концерту, в місті також пройде виступ гурту "Бумбокс". Цей захід теж пройде просто неба – у Літньому театрі GORSAD. Соліст гурту й музиканти мають вийти на сцену о 19 годині. Квитки у фан-зону коштують 650 гривень.



Концерт гурту "Бумбокс" / Фото Persona.TOP

Пісні для міста від оркестру

В честь Дня Одеси в Одеській філармонії 1 і 2 вересня традиційно проведуть святкові концерти – Odessa International. Такі заходи там проходять щороку від 2007.

Музиканти із диригентом Хобартом Ерлом виконають твори Чайковського, Хачатуряна, Равеля, Гріга, П'яццолла та інших. Тому цей вечір охопить музичну спадщину різних культур – від української, грузинської та вірменської до грецької, французької та багатьох інших.

Тому саме там можна буде максимально відчути багатогранність одеського колориту. Ціни квитків – від 100 до 500 гривень. Заходи розпочинатимуться о 19 годині.



Концерт із диригуванням Хобарта Ерла / Фото "КиевВласть"

Стань частиною рекорду України

У цей день в Одесі буде чим зайнятися й любителям активного відпочинку. На пляжі Ланжерон встановлять національний рекорд – у море на каяках і SUP-бордах підуть понад 400 людей.

Однак прийти в це місце потрібно буде досить рано, оскільки реєстрація учасників розпочнеться орієнтовно о 5 ранку. Щоб стати частинкою події потрібно принести плавзасіб із собою або орендувати його вже на місці. Ціна на цю послугу:

одномісний каяк – 400 грн.

двомісний каяк – 800 грн.

SUP – 400 грн.



Люди плавають на SUP-бордах / Фото Polkerris Beach

"Художники закохані в Одесу"

Це місто вже кілька століть надихає не лише поетів і музикантів, а й художників. Найкращий доказ цього – полотна багатьох митців, які тут жили або відпочивали.

Щоб дізнатися про них більше, в День міста можна піти на лекцію мистецтвознавця Володимира Островського. Вхід туди коштуватиме 200 гривень. Лекцію розпочнуть о 19 годині.



Картина Одеського оперного театру / Зображення спільноти Владимир Островский

Кілька цікавих фактів про це місто