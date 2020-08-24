У День Незалежності у Києві посилено охорону: деталі
У Києві 24 серпня патрулюють понад 4 тисячі поліцейських, а також військовослужбовці Національної гвардії. Залучили і співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій та СБУ.
У Києві порядок забезпечують 4 тисячі правоохоронців
Серед правоохоронців 24 серпня у столиці працюють і 200 співробітників поліції діалогу. Про це інформує пресслужба МВС.
Актуально Як відзначити День Незалежності 2020: програми святкувань у найбільших містах України
У профільному міністерстві зазначили, що основним завданням стражів порядку у святковий день буде запобігання правопорушень та забезпечення безпеки учасників заходів.
День Незалежності Україна відзначає в умовах пандемії
Зазначимо, що 24 серпня 2020 року Україна відзначає 29-ту річницю незалежності. Вперше святкування відбуваються в умовах карантинних обмежень. Не було військового параду у столиці. Натомість у Києві проводять різні урочисті заходи, в яких беруть участь, політики, громадські діячі, волонтери та діячі культури.
Найбільш масовим заходом у Києві стане масштабний Марш Захисників. Участь у ньому беруть військовослужбовці, ветерани та родичі полеглих у війні героїв.