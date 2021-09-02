Одеса святкує своє 226-річчя: цікаві факти про місто, які здивують

Українська перлина біля моря, Південна Пальміра та місто-гумор. У випадку з Одесою дуже важко знайти одне слово, щоб описати всю велич, красу та колорит міста. До 226-річчя Одеси 24 канал підготував добірку неочікуваних фактів, які ви могли не знати.

Одесі належить чимало рекордів з приставкою "най". До прикладу, це і найбільший в Україні порт, і найстаріший з нині чинних ринків. Але про все це по черзі.

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Історія походження назви міста

Історики й досі сперечаються щодо цього питання, адже версій походження назви міста дуже багато. Один з найбільш оригінальних варіантів свідчить, що слово Одеса походить від французького виразу "достатньо води". Погодьтеся, дуже іронічна назва для міста, яке завжди страждало від проблем з водопостачанням.

Згідно з іншою версією, ще в ІV столітті до нашої ери на території сучасної Одеси була колонія, що мала назву "Одесос". І лише наприкінці XVIII століття імператриця Катерина наказала перейменувати місто, залишивши еллінську назву, але в жіночому варіанті.

Одеса є не лише в Україні

У це важко повірити, але назву Одеса мають 8 міст та населених пунктів у різних куточках США. Ці міста розташовані у штатах:

Вашингтон,

Делавер,

Міссурі,

Міннесота,

Флорида,

Нью-Йорк,

Небраска,

Техас.

Також своя Одеса є в провінціях Онтаріо та Саскачеван в Канаді.



Одеса є у 8 штатах США / Скриншот

Не містами єдиними

Назву Одеса мають не лише міста, а навіть астероїди. Один з таких відкрили 1 квітня 1976 року. Відтоді він має назву "2606 Одеса" – на честь української перлини біля моря.

Рекорди Одеси

Одеса – дійсно велике місто: воно займає 3 місце за кількістю населення в Україні, а морський торговий порт є найбільшим в державі.

в державі. Історія українського футболу бере свій початок в Одесі. Саме там збудували перше футбольне поле в нашій країні.

в нашій країні. Кожного року в Одесі проводять забіг "Вгору Потьомкінськими сходами". Рекордний час, за який вдалось подолати всі 192 сходинки та десять прольотів, становить 22,8 секунди. Напевно, ця людина живе у багатоповерхівці й у неї часто не працює ліфт.



Надзвичайно гарні Потьомкінські сходи / Фото Planet of hotels

Під містом є найбільша у світі система катакомб . Її довжина складає 2,5 – 3 тисячі кілометрів. Тільки уявіть! Це майже як відстань від Києва до Барселони.

. Її довжина складає 2,5 – 3 тисячі кілометрів. Тільки уявіть! Це майже як відстань від Києва до Барселони. "Привоз" – найстаріший та один з найбільших ринків в Європі , який досі працює. Там можна придбати все і трохи більше.

, який досі працює. Там можна придбати все і трохи більше. Цьому місту присвятили понад 800 різних пісень. Всім добре відома "Ах, Одесса, жемчужина у моря" російського та радянського виконавця Леоніда Утьосова та більш сучасний трек "Одеса" гурту "Фіолет".

Атмосферна пісня "Одеса" гурту "Фіолет": дивіться відео

Одесити мають 1 зайвий вихідний

Якщо після цього факту, ви захочете переїхати в Одесу, то ми вас добре зрозуміємо. Одеситам неабияк пощастило, адже 1 квітня – офіційний вихідний у місті. Все через день сміху, який в Одесі щорічно відзначають з розмахом, влаштовуючи "Гуморину". Тож, Одесу можна вважати ще й українською столицею хорошого настрою.

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Незвичний пам'ятник

В Одесі, як би це дивно не звучало, є пам'ятник апельсину. Але має він глибший сенс, ніж може здатися. Річ у тім, що у 1797 році російський імператор Павло I, що змінив на троні Катерину II, заборонив фінансувати з державної скарбниці будівництво порту і самої Одеси.

Місто стало занепадати. На щастя, Йосип Дерибас, який по-справжньому переймався долею рідного міста, вже мав магістрат. Тобто був в органі міського самоврядування. Висловлюючи волю одеситів, він надіслав клопотання імператору про виділення кредиту і дозвіл продовжити будівництво.



Пам'ятник апельсину в Одесі / Фото Безвізко.ua

Корупції тоді не було, точніше, не було такого слова. Для переконливості в клопотання "загорнули" 3 тисячі апельсинів. Ці стиглі плоди яскраво-помаранчевого кольору прибули до Одеси морем із Греції. Звісно, цитрусові не могли не викликати захоплення і Павло I дав розпорядження виділити черговий кредит.

Унікальний діалект

Надзвичайно колоритна Єврейська вулиця в Одесі прославилася завдяки появі специфічного одеського говору, адже саме їй приписують цю заслугу. Суржик з'явився завдяки багатонаціональності міста. Завдяки євреям, які емігрували з Європи, в Одесі зародився свій власний діалект суміші мов.



Єврейська вулиця прославилася завдяки одеському говору / Фото Excurs

Поява та значення фрази "не фонтан"

Відома нині фраза "не фонтан", якою люди звикли характеризувати неякісні речі, теж з'явилася в Одесі. Ще у XIX столітті джерела питної води одесити називали фонтанами.

Через проблеми з водопостачанням питну воду продавали на ринку. Покупці пробували її на смак, і якщо вона їх розчаровувала, вони так казали, маючи на увазі непридатність до вживання.

До теми Бо Одеса – мама, – Зеленський привітав одеситів з Днем міста

Якщо ви ніколи не були в Одесі – обов'язково приїдьте туди за сонцем, теплом та хорошим настроєм. Прогуляйтеся Приморським бульваром та Дерибасівською вулицею, забіжіть на "Привоз" за свіжою рибкою та не забудьте поторгуватися! Позасмагайте на одеських пляжах перед затяжними холодами. А ввечері – споглядайте за нічною перлиною біля моря з бокалом ігристого чи чашкою теплого чаю. І головне – насолоджуйтеся та відчувайте це місто. Воно по-справжньому надзвичайне!