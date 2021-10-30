У Харкові почався день тиші перед виборами мера: що треба знати
Джерело:24 канал
Харків'яни обиратимуть нового очільника міста 31 жовтня. Отже, з 00:00 30 числа стартував день тиші.
Це означає, що будь-яка агітація опинилася під забороною. Також за день до виборів під заборону потрапляє політична реклама у будь-якому її прояві.
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Що заборонено робити у день тиші
Згідно з законом, цього дня можна лише розповсюджувати інформацію, яка стосується процесу виборів, про порядок голосування, нюанси законодавства тощо.
Під заборону потрапляють:
- розповсюдження агітаційних та рекламних матеріалів;
- зустрічі з виборцями, мітинги та концерти на підтримку кандидатів.
- поширення будь-яких листівок, газет та плакатів, які мають ознаки агітації;
- публічні заклики голосування за кого-небудь;
- оприлюднення соціологічних досліджень, пов'язаних із виборами;
- публічна оцінка діяльності кандидатів;
- встановлення агітаційних наметів.
Як можуть покарати порушників
Проведення агітації у день тиші, згідно з законодавством, є адміністративним порушенням. Для громадян покарання за це становить від 510 до 850 гривень, а для посадовців – від 850 до 1360 гривень штрафу.
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Вибори мера Харкова 2021: головне
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