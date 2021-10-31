У день тиші можна хіба розповсюджувати інформацію, що стосується безпосередньо самих виборів. Наприклад: роз'яснення законодавства, порядку голосування тощо.
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Порушення дня тиші
За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фасевича, у Харкові 30 жовтня не зафіксували серйозних порушень дня тиші. Однак до правоохоронців надійшло 9 повідомлень.
Більшість повідомлень стосувалися можливої фальсифікації, можливого викрадення та підроблення виборчої документації.
Крім того, день тиші був і в тих округах, де 31 жовтня проходять проміжні вибори до Верховної Ради та місцеві вибори. З таких округів сумарно надійшло 7 звернень до поліції. Однак Фасевич переконаний, день тиші минув спокійно.
День тиші» пройшов без суттєвих порушень. За інформацією Ситуаційного центру і тією інформацією, яку ви нам надали, до поліції надійшло 16 повідомлень про можливі правопорушення і події,
– заявив Фасевич.
Загалом зі всіх 16 повідомлень лише 3 стосувалися незаконної агітації. Однак у поліції не уточнюють, чи ці порушення були у Харкові, чи на інших округах.
Що відомо про вибори мера Харкова
- Вибори мера Харкова проходили 25 жовтня 2020 року. Тоді виграв Геннадій Кернес. Однак він майже 2 місяці не з'являвся на публіці, оскільки лікувався від ускладнень коронавірусу у Німеччині.
- Перше засідання нового скликання міськради провели без Кернеса. 17 грудня 2021 року повідомили, що політик помер.
- Повноваження ексмера офіційно припинились лиш 24 лютого 2021 року. Спочатку вибори планували провести у березні 2021 року, але як остаточну дату вибрали 31 жовтня 2021 року.