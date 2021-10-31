День тиші у Харкові: скільки порушень зафіксувала поліція

У Харкові 31 жовтня відбуваються вибори міського голови. Натомість 30 жовтня був день тиші, тобто будь-яка політична реклама або передвиборча агітація опинялася під забороною. Однак правоохоронці зафіксували кілька порушень.

У день тиші можна хіба розповсюджувати інформацію, що стосується безпосередньо самих виборів. Наприклад: роз'яснення законодавства, порядку голосування тощо.

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Порушення дня тиші

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фасевича, у Харкові 30 жовтня не зафіксували серйозних порушень дня тиші. Однак до правоохоронців надійшло 9 повідомлень.

Більшість повідомлень стосувалися можливої фальсифікації, можливого викрадення та підроблення виборчої документації.

Крім того, день тиші був і в тих округах, де 31 жовтня проходять проміжні вибори до Верховної Ради та місцеві вибори. З таких округів сумарно надійшло 7 звернень до поліції. Однак Фасевич переконаний, день тиші минув спокійно.

День тиші» пройшов без суттєвих порушень. За інформацією Ситуаційного центру і тією інформацією, яку ви нам надали, до поліції надійшло 16 повідомлень про можливі правопорушення і події,

– заявив Фасевич.

Загалом зі всіх 16 повідомлень лише 3 стосувалися незаконної агітації. Однак у поліції не уточнюють, чи ці порушення були у Харкові, чи на інших округах.

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