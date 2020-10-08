День захисника України у Львові святкуватимуть з 10 по 17 жовтня. Безліч культурних та гастрономічних закладів міста об'єднались для того, щоб привітати українських воїнів. У період святкування кафе, музеї та театри робитимуть до 30% знижки для захисників.

Партнером міста у проведенні святкувань в 2020 році є громадська організація "Гідність нації". Про це написав у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

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Як святкуватимуть День захисника України у Львові

Знаковим у всій історії є те, що наші установи культури та гастрономічні заклади об’єдналися в ініціативі, аби віддати шану та подякувати захисникам. Будь-яка вистава, виставка, екскурсія чи страва у ці дні для них коштуватимуть на 30% дешевше,

– зазначив Садовий.

За інформацією ZAXID.NET, у ГО "Гідність нації" розповіли, що 10 жовтня у Львові відбудеться бізнес-форум для ветеранів. На ньому говоритимуть про успішні бізнес-стратегії військових, які повернулися з війни на Сході. Українські захисники з інших міст з 10 по 11 жовтня зможуть безкоштовно зупинитись у хостелі.

Де знайти перелік закладів, які вітатимуть захисників

Перелік усіх закладів, які доєдналися до акції привітання українських воїнів, можна побачити тут. Інформацію оновлюватимуть до 10 жовтня, тому міська влада запрошує місцевих підприємців долучатись.

Програма святкувань ще допрацьовується. Її оголосять пізніше.

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