В місті влаштовують низку спортивних, творчих конкурсів, а також – шоу-програми для дітей, зокрема, – за їхньої участі. Детальніше про святкування розповіла журналістка 24 каналу Анна Черненко.

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Національний рекорд в парку

Вона зауважила, що насамперед 1 червня, в парку Горького встановлюватимуть національний рекорд. Почнеться він із традиційного параду об 11:00.

Велика хода відбудеться за участі вихованців дитячих будинків, інтернатів, дітей захисників України та поліцейських і дитячих колективів.

Вони зберуться в одному місці, проведуть руханку і піднімуть до неба малюнки, де буде намальована карта України з написом "Захистимо дитину! Захистимо Україну!".

Рекорд полягатиме в тому, що організатори зберуть найбільшу кількість людей, яких залучать у цьому дійстві. Конкретну кількість залучених людей наразі не розголошують.

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Що ще відбуватиметься в Харкові

Також в Харкові вітатимуть дітей, які перебувають в лікарнях і не мають змогу долучитись до відповідних заходів. Волонтери проєкту "Лікарняні клоуни" завітають до малечі з виставою. Це відбудеться о 12:00 в Дитячій лікарні №16 та в "Хоспісі".

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