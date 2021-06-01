Встановлять національний рекорд: як в Харкові відзначають День захисту дітей

Україна разом з усім світом відзначає День захисту дітей. В Харкові святкування почали ще з п'ятниці, 28 травня, але найяскравіші заходи відбудуться саме 1 червня.
В місті влаштовують низку спортивних, творчих конкурсів, а також – шоу-програми для дітей, зокрема, – за їхньої участі. Детальніше про святкування розповіла журналістка 24 каналу Анна Черненко.
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Національний рекорд в парку
Вона зауважила, що насамперед 1 червня, в парку Горького встановлюватимуть національний рекорд. Почнеться він із традиційного параду об 11:00.
Велика хода відбудеться за участі вихованців дитячих будинків, інтернатів, дітей захисників України та поліцейських і дитячих колективів.
Вони зберуться в одному місці, проведуть руханку і піднімуть до неба малюнки, де буде намальована карта України з написом "Захистимо дитину! Захистимо Україну!".
Рекорд полягатиме в тому, що організатори зберуть найбільшу кількість людей, яких залучать у цьому дійстві. Конкретну кількість залучених людей наразі не розголошують.
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Що ще відбуватиметься в Харкові
Також в Харкові вітатимуть дітей, які перебувають в лікарнях і не мають змогу долучитись до відповідних заходів. Волонтери проєкту "Лікарняні клоуни" завітають до малечі з виставою. Це відбудеться о 12:00 в Дитячій лікарні №16 та в "Хоспісі".
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Що відомо про День захисту дітей
- Міжнародне свято, яке відзначають 1 червня, покликане привернути увагу до проблем дотримання прав дітей, зокрема їхнього права на життя і свободу думки, можливості здобувати освіту.
- Свято заснували у 1949 році. Україна приєдналась до його відзначення лише у 1998 році.
- Відтоді цього дня влаштовують різні розважальні заходи, акції та концерти.