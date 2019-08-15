День археолога: чи буде музей на Поштовій площі у Києві

Останні чотири роки Поштова площа у столиці перебуває у центрі уваги українців. Там голодували, страйкували й жили просто неба. А все заради створення музею. Адже під час розкопок там знайшли чимало старожитностей. І навіть розкопали вулицю часів Київської Русі.

Археолог Михайло Сагайдак показав унікальні історичні знахідки. На них натрапили під час будівництва торговельного центру. Під час розкопок у 2014 році там були знайдені княжі печатки. За словами істориків, їх використовували для офіційних документів.

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Тому переконані, що на цьому місці могла бути своєрідна митниця, де оглядали товар та видавали так звані ліцензії. Всього знайшли 13 таких печаток. Найбільш ранні датуються 11 століттям. Крім того, там є дубові балки, яким майже 400 років.

Михайло зауважив, що їм вдалось розкопати древній Боричів узвіз, який з'єднував Михайлівську гору і прибережну частину Подолу. Саме на цьому місці раніше протікала річка Почайна, де, найімовірніше, і хрестили киян.



Археологам вдалось розкопати древній Боричів узвіз

За півтора року розкопок, археологам вдалось віднайти монети, персні, натільні хрести з вибитим на них святим письмом, посуд, свинцеві кулі й залишки оборонної стіни Києва. Знайшли б і більше кажуть археологи. Проте через брак фінансування розкопки зупинені. А історичні цінності опинилися під загрозою знищення.

Потрібно ліквідовувати наступ повітряних змін. Зокрема зміну вологості. Важливо оберігати кожен із цих об'єктів, аби він міг проіснувати ще 50, 30, 40, а може і 100 років,

– пояснив археолог.

Вже другий рік Ольга Рутковська, разом з іншими колегами, живуть під парканом на Поштовій. Вони стережуть пам'ятку від вандалів, слідкують за кожною тріщиною. Лише завдяки їм, будівництво було зупинене. А музей нарешті отримав статус національно значення. Проте навіть з цим статусом, археологічні роботи не відновились.



Розкопки на Поштовій

Тож, чи буде музей – досі під питанням. Активістка заявила, що окрім статусу держава має дати ще й гроші на роботи. Бо, за законом, їх фінансує той, хто проводить будівництво. А це ставить науковців у залежність.

Якщо це відбувається коштом інвестора, археологи, на жаль, не мають можливості якісно досліджувати все. Тому необхідно, аби Академія наук зареєструвала це, а фінансування було державним,

– наголосила Ольга.

На цьому громадські діячі зупинятися не збираються. Наразі провели конкурс ідей, аби повністю реконструювати Поштову площу.

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Археологи підсумували, коли створять музей, місто може добряче заробити на цьому. Адже такі історичні знахідки приваблюють іноземних туристів, а отже й інвесторів. Ба більше, в Україні досі немає жодного подібного підземного об'єкта. Тож він буде унікальним.