День батька: голлівудські зірки розчулили ніжними привітаннями

День батька 2018 традиційно святкують у третю неділю червня. Не оминають увагою цей день голлівудські знаменитості, які радо вітають своїх рідних в соціальній мережі.

Американські моделі та актори, дизайнери та політики поспішили привітати своїх батьків з особливим днем у році – Днем тата. Хоч це свято не настільки популярне, як мамине, однак знаменитості все ж вирішили показати своїх рідних та написати їм щемливі слова. 24 канал підібрав оригінальні та чуйні привітання, які з'явились у дописах селебрітіз.

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Кім Кардашян

Однією з перших розмістила допис КІм Кардашян, яка розчулила всіх прихильників. Вона вирішила привітати свого батька Роберта Кардашян, який помер від раку в 2003 році.

Знаю, що публікую ці слова зарано, але цей настільки складний. Вітаю з Днем батька найкращого тата в світі. Я дуже сумую за тобою,

​– написала Кім Кардашян.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 16 Чер 2018 р. о 9:50 PDT

Девід Бекхем

Екс-футболіст Девід Бекхем теж вирішив долучитись до вітального флеш-мобу. Щасливий тато 4 дітей підкреслив, що ця робота – найкраща у світі.

"З Днем батька всіх! Бути татом – це найпривабливіша та найцікавіша робота, яку ви могли б коли-небудь отримати", – зазначив Девід Бекхем, додавши архівні фото зі своїм батьком.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 17 Чер 2018 р. о 2:26 PDT

Вікторія Бекхем

Дружина Девіда Бекхема – Вікторія – одна з небагатьох голлівудських знаменитостей, які не забувають про сімейні свята. Зірка розмістила зворушливий допис, в якому привітала двох найкращих татусів у світі – свого чоловіка, з яким вона виховує 4 дітей, та свого батька. Вікторія Бекхем показала одне з перших своїх фото.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Чер 2018 р. о 1:53 PDT

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Чер 2018 р. о 2:06 PDT

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Галь Гадот

Знаменита ізраїльська акторка Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі "Диво-жінка", мило привітала свого батька зі святом. До допису зірка додала невідомі архівне фото, які зворушили користувачів мережі. Окрім цього, зірка привітала свого чоловіка – бізнесмена Ярона Версано, з яким вона виховує двох доньок.

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 17 Чер 2018 р. о 2:52 PDT

Іванка Трамп

Одна із найстильніших американських політиків Іванка Трамп привітала зі святом свого чоловіка Джареда Кушнера та батька Дональда Трампа. До допису вона прикріпила фото, на якому видно, що двоє чоловіків мають досить дружні стосунки.