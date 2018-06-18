День батька: голлівудські зірки розчулили ніжними привітаннями

День батька 2018 традиційно святкують у третю неділю червня. Не оминають увагою цей день голлівудські знаменитості, які радо вітають своїх рідних в соціальній мережі.

Американські моделі та актори, дизайнери та політики поспішили привітати своїх батьків з особливим днем у році – Днем тата. Хоч це свято не настільки популярне, як мамине, однак знаменитості все ж вирішили показати своїх рідних та написати їм щемливі слова. 24 канал підібрав оригінальні та чуйні привітання, які з'явились у дописах селебрітіз.

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Кім Кардашян

Однією з перших розмістила допис КІм Кардашян, яка розчулила всіх прихильників. Вона вирішила привітати свого батька Роберта Кардашян, який помер від раку в 2003 році.

Знаю, що публікую ці слова зарано, але цей настільки складний. Вітаю з Днем батька найкращого тата в світі. Я дуже сумую за тобою,

​– написала Кім Кардашян.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 16 Чер 2018 р. о 9:50 PDT

Девід Бекхем

Екс-футболіст Девід Бекхем теж вирішив долучитись до вітального флеш-мобу. Щасливий тато 4 дітей підкреслив, що ця робота – найкраща у світі.

"З Днем батька всіх! Бути татом – це найпривабливіша та найцікавіша робота, яку ви могли б коли-небудь отримати", – зазначив Девід Бекхем, додавши архівні фото зі своїм батьком.

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 17 Чер 2018 р. о 2:26 PDT

Вікторія Бекхем

Дружина Девіда Бекхема – Вікторія – одна з небагатьох голлівудських знаменитостей, які не забувають про сімейні свята. Зірка розмістила зворушливий допис, в якому привітала двох найкращих татусів у світі – свого чоловіка, з яким вона виховує 4 дітей, та свого батька. Вікторія Бекхем показала одне з перших своїх фото.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Чер 2018 р. о 1:53 PDT

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Чер 2018 р. о 2:06 PDT

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Галь Гадот

Знаменита ізраїльська акторка Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі "Диво-жінка", мило привітала свого батька зі святом. До допису зірка додала невідомі архівне фото, які зворушили користувачів мережі. Окрім цього, зірка привітала свого чоловіка – бізнесмена Ярона Версано, з яким вона виховує двох доньок.

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 17 Чер 2018 р. о 2:52 PDT

Іванка Трамп

Одна із найстильніших американських політиків Іванка Трамп привітала зі святом свого чоловіка Джареда Кушнера та батька Дональда Трампа. До допису вона прикріпила фото, на якому видно, що двоє чоловіків мають досить дружні стосунки.

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump) 17 Чер 2018 р. о 2:29 PDT

Багато голлівудських зірок також привітали своїх чоловіків-татусів та батьків з цим святом лише ввечері 17 червня у США, в той час як дописи в Україні з'явились лише сьогодні, 18 червня. Тому пропонуємо підбірку щемливих постів, у яких зірки висловлюють свою любов до найрідніших людей у світі.

Світська левиця Кайлі Дженнер звернулась до свого батька, який змінив стать на жіночу, Кейтлін Дженнер.

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 17 Чер 2018 р. о 7:14 PDT

Співачка Дженніфер Лопес подякувала бойфренду Алексу Родрігесу за любов до її дітей від попереднього шлюбу.

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo) 17 Чер 2018 р. о 3:55 PDT

Актриса Зої Салдана опублікувала серію архівних знімків з батьком її дітей Марком Перего.

Допис, поширений Zoe Saldana (@zoesaldana) 17 Чер 2018 р. о 6:48 PDT

Модель Емілі Ратажковскі привітала свого батька Джона зі святом архівним фото.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 17 Чер 2018 р. о 10:19 PDT

Сестри Хадід – Белла та Джіджі, неодноразово зізнавались, що перш за все цінують сім'ю. Так, дівчата розчулились і залишили на своїх Instagram-сторінках дитячі фото з батьком Махомедом Хадідом.

Допис, поширений (@bellahadid) 17 Чер 2018 р. о 7:18 PDT

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid) 17 Чер 2018 р. о 9:35 PDT

Голлівудська кіноактриса Різ Візерспун привітала свого чоловіка та батька сина Джима Тота.

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 17 Чер 2018 р. о 9:21 PDT

Супермодель Кендіс Сванепул зворушила мережу архівним фото з власним батьком Віллемом.

Допис, поширений Candice Swanepoel (@angelcandices) 17 Чер 2018 р. о 9:30 PDT

Телевізійна зірка Кріссі Тейген не залишилась осторонь привітань і подякувала своєму чоловіку Джону Ледженду за двох спільних дітей.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 17 Чер 2018 р. о 9:11 PDT

Комедійна актриса Емі Шумер також оприлюднила архівне фото зі своїм батьком Гордоном.

Допис, поширений користувачем @amyschumer 17 Чер 2018 р. о 7:15 PDT

Хіп-хоп співачка Cardi B в очікуванні первістка подякувала бойфренду Offset за можливість стати матір'ю.

Допис, поширений Cardi B Official IG (@iamcardib) 17 Чер 2018 р. о 7:01 PDT

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Супермодель Сінді Кроуфорд подякувала чоловікові Ранде Герберу, що був і досі залишається найкращим батьком для їхніх дітей.

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford) 17 Чер 2018 р. о 7:13 PDT

Донька Сінді Кроуфорд і Ранде Гербера – Кайя Гербер, підтвердила слова матері.

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber) 17 Чер 2018 р. о 11:19 PDT

Голлівудська зірка Єва Лонгорія опублікувала серію сімейних фото і подякувала всім татусям, які на них присутні. Але найбільші слова подяки вона висловила рідному батьку Енріке.