12:53
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

День батька: голлівудські зірки розчулили ніжними привітаннями

302 Читать новость на русском
День батька 2018: привітання зірок
День батька 2018: привітання зірок / Фото з вільних джерел

День батька 2018 традиційно святкують у третю неділю червня. Не оминають увагою цей день голлівудські знаменитості, які радо вітають своїх рідних в соціальній мережі.

Американські моделі та актори, дизайнери та політики поспішили привітати своїх батьків з особливим днем у році – Днем тата. Хоч це свято не настільки популярне, як мамине, однак знаменитості все ж вирішили показати своїх рідних та написати їм щемливі слова. 24 канал підібрав оригінальні та чуйні привітання, які з'явились у дописах селебрітіз.

Читайте також: День батька: щирі привітання для найдорожчих у прозі та віршах

Кім Кардашян

Однією з перших розмістила допис КІм Кардашян, яка розчулила всіх прихильників. Вона вирішила привітати свого батька Роберта Кардашян, який помер від раку в 2003 році. 

Знаю, що публікую ці слова зарано, але цей настільки складний. Вітаю з Днем батька найкращого тата в світі. Я дуже сумую за тобою,
​– написала Кім Кардашян. 

 

Девід Бекхем

Екс-футболіст Девід Бекхем теж вирішив долучитись до вітального флеш-мобу. Щасливий тато 4 дітей підкреслив, що ця робота – найкраща у світі. 

"З Днем батька всіх! Бути татом – це найпривабливіша та найцікавіша робота, яку ви могли б коли-небудь отримати", – зазначив Девід Бекхем, додавши архівні фото зі своїм батьком.

 

Вікторія Бекхем

Дружина Девіда Бекхема – Вікторія – одна з небагатьох голлівудських знаменитостей, які не забувають про сімейні свята. Зірка розмістила зворушливий допис, в якому привітала двох найкращих татусів у світі – свого чоловіка, з яким вона виховує 4 дітей, та свого батька. Вікторія Бекхем показала одне з перших своїх фото. 

 

 

Читайте також: До дня батька: ТОП-9 найвпливовіших українців, які є чудовими татусями

Галь Гадот

Знаменита ізраїльська акторка Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі "Диво-жінка", мило привітала свого батька зі святом. До допису зірка додала невідомі архівне фото, які зворушили користувачів мережі. Окрім цього, зірка привітала свого чоловіка – бізнесмена Ярона Версано, з яким вона виховує двох доньок.

 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

 

Іванка Трамп

Одна із найстильніших американських політиків Іванка Трамп привітала зі святом свого чоловіка Джареда Кушнера та батька Дональда Трампа. До допису вона прикріпила фото, на якому видно, що двоє чоловіків мають досить дружні стосунки. 

Багато голлівудських зірок також привітали своїх чоловіків-татусів та батьків з цим святом лише ввечері 17 червня у США, в той час як дописи в Україні з'явились лише сьогодні, 18 червня. Тому пропонуємо підбірку щемливих постів, у яких зірки висловлюють свою любов до найрідніших людей у світі.

Світська левиця Кайлі Дженнер звернулась до свого батька, який змінив стать на жіночу, Кейтлін Дженнер.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Співачка Дженніфер Лопес подякувала бойфренду Алексу Родрігесу за любов до її дітей від попереднього шлюбу.  

 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Актриса Зої Салдана опублікувала серію архівних знімків з батьком її дітей Марком Перего.

 

Модель Емілі Ратажковскі привітала свого батька Джона зі святом архівним фото.

 

Сестри Хадід – Белла та Джіджі, неодноразово зізнавались, що перш за все цінують сім'ю. Так, дівчата розчулились і залишили на своїх Instagram-сторінках дитячі фото з батьком Махомедом Хадідом.

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

Голлівудська кіноактриса Різ Візерспун привітала свого чоловіка та батька сина Джима Тота.

 

Супермодель Кендіс Сванепул зворушила мережу архівним фото з власним батьком Віллемом.

 

Телевізійна зірка Кріссі Тейген не залишилась осторонь привітань і подякувала своєму чоловіку Джону Ледженду за двох спільних дітей.

 

Комедійна актриса Емі Шумер також оприлюднила архівне фото зі своїм батьком Гордоном.

 

Хіп-хоп співачка Cardi B в очікуванні первістка подякувала бойфренду Offset за можливість стати матір'ю.

 

Читайте також: Співачка Cardi B оголила вагітний живіт для обкладинки глянцю

Супермодель Сінді Кроуфорд подякувала чоловікові Ранде Герберу, що був і досі залишається найкращим батьком для їхніх дітей.

 

Донька Сінді Кроуфорд і Ранде Гербера – Кайя Гербер, підтвердила слова матері. 

 

Допис, поширений Kaia (@kaiagerber)

 

Голлівудська зірка Єва Лонгорія опублікувала серію сімейних фото і подякувала всім татусям, які на них присутні. Але найбільші слова подяки вона висловила рідному батьку Енріке.

 

 

Теги: LifeStyle Кайя Гербер Кайлі Дженнер Джіджі Хадід Белла Хадід Голлівуд Кім Кардашян Вікторія Бекхем Іванка Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
сьогодні, 09:39 У Росії ведмідь накинувся на дресирувальника під час виступу цирку: моторошне відео
1570
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
сьогодні, 09:48 Як фінал Ліги Чемпіонів вплинув на імідж України: враження фанів
Олена Кук 1289
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук