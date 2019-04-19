День дебатів: як відбувалася дискусія кандидатів

Петро Порошенко і Володимир Зеленський зійшлись у словесному двобої 19 квітня на стадіоні "Олімпійський". Утім, це було радше феєричне шоу із перлами кандидатів, аніж класичні дебати. На стадіоні на різних кінцях футбольного поля їм звели дві сцени, проте опоненти використали лише одну.

Загалом 70 тисяч глядачів спостерігали за дійством на самому НСК та ще кілька десятків мільйонів дивилися телетрансляцію.

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Загалом дебати відбувалися наче футбольний матч між фіналістами передвиборчих перегонів. Згідно з жеребкуванням, першим дебатував Володимир Зеленський. Напередодні дискусії на Олімпійському встановили дві сцени для кандидатів, натомість Порошенко не використав свою частину поля, а попрямував на територію опонента.

Кандидати потиснули руки, після чого модератори офіційно дали старт дебатам. Перше слово мав Зеленський, який заявив, що протягом п'яти років українці бачили не одного, а двох Петрів Порошенків.



Порошенко та Зеленський тиснуть руки

Порошенко надриваючи голос у відповідь наголосив на тому, що його опонент не воював, а також згадав про співпрацю Зеленського із Коломойським.

У свою чергу Володимир Зеленський читав з аркуша питання, які йому запропонували поставити чинному президенту в Інтернеті.

Натомість Петро Порошенко питав про політичний курс Зеленського та про його медіабізнес у Росії. Неочікувано, у вогні дискусії, кандидати прямо на сцені опустилися на коліна. Перед загиблими та їхніми сім'ями. Зеленський – обличчям до публіки, та спиною до українського стяга на сцені, а Порошенко навпаки.



Кандидати стали на коліна перед загиблими українськими захисниками та їхніми сім'ями

Рівно за годину дебати завершились кінцевим словом кандидатів, а глядачі почали збиратись додому. На історичну подію стадіон Олімпійський зібрав десятки тисяч гостей. Шахраї активно наживалися на охочих побачити дебати, задорого продаючи вхідні квитки, які кандидати розповсюджували безкоштовно.

Дехто приїжджав централізованими групами. Кореспонденти помітили, як партактив Порошенко "Солідарність" звозила до стадіону людей. Натомість, на цьому вечір дебатів завершився лише для одного з кандидатів – Зеленського. Порошенко попрямував на Суспільне, де без присутності опонента мав таку собі передвиборчу прес-конференцію за державний кошт.