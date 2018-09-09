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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

День фізкультури: у Києві стартував "головний спортивний фестиваль країни"

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У День фізкультури та спорту центральна вулиця столиці, Хрещатик, перетворилася на спортивний майданчик: тут проходить фестиваль Intersport Fest, найцікавіша частина якого – забіги на два, п'ять і 10 кілометрів. Загалом у забігах візьмуть участь понад шість тисяч учасників різного віку.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Марина Молька.

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За її словами, ранок неділі 9 вересня для мешканців Хрещатику видався гамірним, адже тут зібралися тисячі людей – тільки учасників понад вісім тисяч, а ще ж і уболівальники.

Для студентів участь у змаганнях безкоштовна. А ті студенти, які покажуть найкращий результат, п'ятеро хлопців та п'ятеро дівчат, отримають подарунок – поїздку до Чехії,
– повідомила журналістка.

І додала, що у змагань цього року є й благодійна мета. Як розповів головний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький, учасники забігу на дистанцію у два кілометри автоматично беруть участь у зборі коштів на купівлю обладнання для відділення інтенсивної терапії клініки "Охматдит".


Учасники забігу готуються до старту

Усім учасникам, підсумувала Марина Молька, будуть вручені пам'ятні медалі, та і переможці не залишаться без призів.

Нагадаємо, у 2017 році фестиваль відбувався 10 вересня, зібрав понад 10 тисяч учасників та об'єднав на одній вулиці 20 видів спорту.

Теги: Новини України Новини Києва Фестивалі
Джерело: 24 канал
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