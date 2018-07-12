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День фотографа: чому святкуємо 12 липня

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День фотографа 2018
День фотографа 2018 / Фото з відкритих джерел

12 липня 2018 року в Україні та у всьому світі відзначається День фотографа. Чому саме в цей день, хто є покровителем фотографів та коли була зроблена перша фотографія – читайте в матеріалі каналу 24.

В ХХІ століття фотографія стала масовим захопленням. Розвиток технологій призвів до того, що кожен з нас, хто має смартфон, може відчути себе фотографом. Однак так не було завжди.

Історія свята

Існує кілька пояснень, чому день фотографа відзначають саме 12 липня.

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Перше з них – 12 липня католицька церква відзначається день святої Вероніки. Саме її вчинок послужив створенню першого нерукотворного образу. Легенда про неї говорить, що коли засуджений на мученицьку смерть Ісус Христос ішов на гору Голгофу, згинаючись під вагою свого хреста, його супроводжував натовп. І коли виснажений Ісус впав під вагою хреста, до нього підбігла жінка, яка напоїла його водою. Також вона подала йому свою хустину (шматок тканини), щоб обтерти обличчя. Коли вона прийшла додому, то побачила, що на тканині закарбувався святий лик Спасителя, "справжній образ" особи Ісуса (лат. Icona vera). За однією з версій, саме від vera іcona згодом і пішло ім’я жінки – Вероніка.

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Вперше розповідь про святу Вероніку з'являється в апокрифічних Актах Пилата, що відносяться до III або IV століття.

Хустина святої Вероніки зберігається в соборі Святого Петра в Римі.

Свята Вероніка і її нерукотворний образ Ісуса Христа

Через дві тисячі років, коли була винайдена фотографія, папа Римський затвердив день святої Вероніки як день фотографа.

Відзначати день фотографа 12 липня вирішили ще й тому, що 12 липня 1854 року народився Джордж Істман – засновник компанії Kodak, який зробив фотографію "доступну всім".

Перша фотографія

Перша фотографія була зроблена в 1826 році Жозефом Нісефором Ньєпсом. Француз першим здогадався, як створити такий механізм, який зміг би з точністю передати дійсність – без спотворень і авторських домислів.

Свою першу фотографію, яка називається "Вид з вікна" французький фотограф знімав майже вісім годин. Саме вона стала початком світового фотографічного мистецтва.

Перша фотографія "Вид з вікна"

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Перші фотографії були чорно-білими. При цьому ще в середині XIX століття з'явилися перші кольорові фотографії. Для їх створення використовувалися три фотокамери – на кожну встановлювали світлофільтр (червоний, зелений і синій), а потім з'єднували зображення.

Всесвітній день фотографії (World Photography Day) щорічно відзначається в багатьох країнах 19 серпня. У цей день в 1839 році уряд Франції купив патент французького хіміка і винахідника Луї Жака Манді Дагера (Daguerre) на метод отримання відбитка (дагеротипа), зробивши відкриття дагеротипа надбанням світової громадськості.

Теги: Новини України LifeStyle Історія
Джерело: 24 Канал
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