День із життя українського бійця неподалік Горлівки: репортаж воєнкора 24 каналу

На фронті неподалік окупованої Горлівки – неспокійно. Воєнний кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко переконався у цьому, провівши день разом із українськими захисниками.

Обстріли починаються ввечері

Військовослужбовець ЗСУ "Іспанець", який стоїть неподалік Горлівки, розповів, з чого щодня обстрілюють позиції його підрозділу.

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"Бувають обстріли з міномета ввечері. Загалом, обстріли починаються з 4-5 вечора. Вдень прострілюють одиничними. Буває СПГ прилітає до нас. 80-ки працюють, поки що по країніх позиціях", – сказав журналісту 24 каналу військовослужбовець.



Боєць "Іспанець"

Снайпери

Окрема тема – снайпери. Хлопці кажуть: працюють не шахтарі зі стандартних армійських, а профі – з більш потужних 12,7-міліметрових гвинтівок з хорошою оптикою. Але це не заважає прибрати снайпера класичними методом.

Найкращий спосіб боротьби зі снайперами у нас – це АГС. Чому? Чому АГС? Бо якщо він лежить у голому полі, то нема нічого кращого за автоматичний гранатомет. Якщо ти кидаєш штучок 5, то площа ураження значно зростає. Стрілецьке озброєння недоцільно використовувати в цьому випадку. А так шанси значно збільшуються,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ "Янгол".

Повертаючись з позицій

Повертаючись з позицій, воєнкор 24 каналу показав й інші реалії фронту.





Кухар "Славік"

Кухар "Славік" на одразу кількох комфорках забезпечує побратимам теплий обід і відповідно – наснагу у бою. Каже: намагається максимально урізноманітнити меню.

Звісно! Сьогодні суп, завтра борщ, післязавтра ще щось! Якби, міняємо! На свята – олів'є, шуба – як святковий стіл вдома, так і ми готуємо. По-українськи!

– поділився з журналістом військовослужбовець ЗСУ "Славік".

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По-українськи і воюють – регулярні втрати у російсько-терористичних лавах тому найкращі свідчення.