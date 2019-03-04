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      День із життя українського бійця неподалік Горлівки: репортаж воєнкора 24 каналу

      48 Читать новость на русском

      На фронті неподалік окупованої Горлівки – неспокійно. Воєнний кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко переконався у цьому, провівши день разом із українськими захисниками.

      Обстріли починаються ввечері

      Військовослужбовець ЗСУ "Іспанець", який стоїть неподалік Горлівки, розповів, з чого щодня обстрілюють позиції його підрозділу.

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      "Бувають обстріли з міномета ввечері. Загалом, обстріли починаються з 4-5 вечора. Вдень прострілюють одиничними. Буває СПГ прилітає до нас. 80-ки працюють, поки що по країніх позиціях", – сказав журналісту 24 каналу військовослужбовець.

      війна на донбасі
      Боєць "Іспанець"

      Снайпери

      Окрема тема – снайпери. Хлопці кажуть: працюють не шахтарі зі стандартних армійських, а профі – з більш потужних 12,7-міліметрових гвинтівок з хорошою оптикою. Але це не заважає прибрати снайпера класичними методом.

      Найкращий спосіб боротьби зі снайперами у нас – це АГС. Чому? Чому АГС? Бо якщо він лежить у голому полі, то нема нічого кращого за автоматичний гранатомет. Якщо ти кидаєш штучок 5, то площа ураження значно зростає. Стрілецьке озброєння недоцільно використовувати в цьому випадку. А так шанси значно збільшуються,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ "Янгол".

      Повертаючись з позицій

      Повертаючись з позицій, воєнкор 24 каналу показав й інші реалії фронту.

      війна на донбасі
      Кухар "Славік"

      Кухар "Славік" на одразу кількох комфорках забезпечує побратимам теплий обід і відповідно – наснагу у бою. Каже: намагається максимально урізноманітнити меню.

      Звісно! Сьогодні суп, завтра борщ, післязавтра ще щось! Якби, міняємо! На свята – олів'є, шуба – як святковий стіл вдома, так і ми готуємо. По-українськи!
      – поділився з журналістом військовослужбовець ЗСУ "Славік".

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      По-українськи і воюють – регулярні втрати у російсько-терористичних лавах тому найкращі свідчення.

      blog_ava
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      4 березня
      19262
      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Збройні сили України Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Горлівка
      Джерело: 24 канал
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