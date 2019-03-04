День із життя українського бійця неподалік Горлівки: репортаж воєнкора 24 каналу
На фронті неподалік окупованої Горлівки – неспокійно. Воєнний кореспондент 24 каналу Олексій Годзенко переконався у цьому, провівши день разом із українськими захисниками.
Обстріли починаються ввечері
Військовослужбовець ЗСУ "Іспанець", який стоїть неподалік Горлівки, розповів, з чого щодня обстрілюють позиції його підрозділу.
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"Бувають обстріли з міномета ввечері. Загалом, обстріли починаються з 4-5 вечора. Вдень прострілюють одиничними. Буває СПГ прилітає до нас. 80-ки працюють, поки що по країніх позиціях", – сказав журналісту 24 каналу військовослужбовець.
Боєць "Іспанець"
Снайпери
Окрема тема – снайпери. Хлопці кажуть: працюють не шахтарі зі стандартних армійських, а профі – з більш потужних 12,7-міліметрових гвинтівок з хорошою оптикою. Але це не заважає прибрати снайпера класичними методом.
Найкращий спосіб боротьби зі снайперами у нас – це АГС. Чому? Чому АГС? Бо якщо він лежить у голому полі, то нема нічого кращого за автоматичний гранатомет. Якщо ти кидаєш штучок 5, то площа ураження значно зростає. Стрілецьке озброєння недоцільно використовувати в цьому випадку. А так шанси значно збільшуються,
– зазначив військовослужбовець ЗСУ "Янгол".
Повертаючись з позицій
Повертаючись з позицій, воєнкор 24 каналу показав й інші реалії фронту.
Кухар "Славік"
Кухар "Славік" на одразу кількох комфорках забезпечує побратимам теплий обід і відповідно – наснагу у бою. Каже: намагається максимально урізноманітнити меню.
Звісно! Сьогодні суп, завтра борщ, післязавтра ще щось! Якби, міняємо! На свята – олів'є, шуба – як святковий стіл вдома, так і ми готуємо. По-українськи!
– поділився з журналістом військовослужбовець ЗСУ "Славік".
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По-українськи і воюють – регулярні втрати у російсько-терористичних лавах тому найкращі свідчення.
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