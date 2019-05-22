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      День кельнера у Львові: як директори кафе, кухарі та радіоведучі працювали офіціантами

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      У Львові відзначили День кельнера або офіціанта. За традицією, цього дня офіціанти мають вихідний, а замовлення у клієнтів приймають самі керівники закладів. Окрім цього, фартухи кельнера одягають і люди інших професій – цього року були і дизайнери, і кухарі, і радіоведучі.

      Вони хвилювалися перед кожним замовленням, адже сьогодні вперше стали офіціантами. Двоє львівських радіоведучих на кілька годин вирішили змінити професію.

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      Нарівні з усіма офіціантами журналісти 24 каналу Діана та Назар приймали замовлення, розносили їжу, прибирали тарілки та полірували вітрини. Не минуло й години, як новачки визнали – попри щедрі чайові, робота офіціанта нелегка і має дуже багато тонкощів.

      Львівські радіоведучі приміряли на собі роль офіціантів
      Львівські радіоведучі приміряли на собі роль офіціантів

      А в одному з львівських кафе усім офіціантам з нагоди свята зробили подарунок – вихідний. Натомість замість кельнерів тут сьогодні працювали директор, піар-менеджер, дизайнер, адміністратор та кухар. Проте перші відвідувачі кафе залишилися задоволені сервісом.

      Директорка кафе теж обслуговувала людей
      Директорка кафе теж обслуговувала людей

      Такий експеримент сьогодні пройшов у десятках закладів Львова, адже це вже – традиція. День Кельнера у місті відзначають 11 років поспіль. Львів'яни ж зізнаються, що не проти поділитись таким святом і з іншими містами України.

      Що відомо про День кельнера?Святкування Дня кельнера відбувається з 2009 року. Зазначимо, що це свято немає аналогів у світі. Традиційно у цей день офіціантам дають вихідні, натомість замість них вдягають фартух відомі люди, аби попрацювати в одному із ресторанів або кафе.

      У Львові на кельнерів чекають урочисте відзначення та стилізована вечірка. Також цього року родзинкою святкування буде лотерея з подарунками для кельнерів від львівських рестораторів, товаровиробників, театральних та мистецьких закладів.

      blog_ava
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      22 травня
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      Теги: Новини України Новини культури Новини Львова Новини криміналу і ДТП Робота
      Джерело: 24 канал
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